سرلشکر صفوی:
سواحل مکران و جنوبشرق کشور، بهشت گمشده ایران است
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی با بیان اینکه سواحل مکران و جنوبشرق کشور، بهشت گمشده ایران است، گفت: آنچه در شأن ملت ایران است ساختن ایرانی قدرتمند، پیشرفته، امن و مستقل در چشمانداز ۲۰ ساله ایران ۱۴۲۴ است و کلید رمز این مهم، توجه به استراتژی دریامحور و داشتن طرح جامع آمایش سواحل مکران و جنوبشرق است.
به گزارش ایلنا سردار سرلشکر پاسدار «سید یحیی صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در پیشهمایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار جنوبشرق کشور، با بیان اینکه، اعتقاد راسخ دارم آنچه در شأن ملت بزرگ ایران است ساختن ایرانی قدرتمند، پیشرفته، امن و مستقل در چشمانداز ۲۰ ساله ایران ۱۴۲۴ است، اظهار داشت: کلید رمز این مهم، توجه به استراتژی دریامحور و داشتن طرح جامع آمایش سواحل مکران و جنوبشرق است.
سرلشکر صفوی گفت: سواحل مکران و جنوبشرق کشور، بهشت گمشده ایران است؛ سواحل فیروزهای و کوههای مریخی چابهار و پدیده گلافشان اطراف چابهار واقعاً کمنظیر است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، شجاعت تصمیمگیری در سطح ملی برای جذب سرمایهگذاری بزرگ داخلی و خارجی را امری مهم در رسیدن به اهداف کشور در این منطقه دانست و افزود: برای آمایش جنوبشرق کشور قطعاً امنیت پایدار سخن اول است.
سرلشکر صفوی با اشاره به اینکه بهحول و قوه الهی این منطقه میتواند در بیست سال آینده یعنی تا سال ۱۴۲۴ شمسی احتمالاً جایگزین اقتصاد نفتی ایران شود، افزود: به ندرت میتوان در مقیاس جهانی، منطقهای مهمتر از جنوبغرب آسیا و ایران پیدا کرد؛ در کشور ما، منطقه جنوبشرق مرکب از استانهای خراسانجنوبی، سیستانوبلوچستان، کرمان و بخشی از هرمزگان با داشتن بیش از هفتصد کیلومتر کرانههای دریای عمان و خلیج فارس، با برخورداری از موقعیت ژئواکونومیکی، ژئوپلیتیکی، ژئوکالچر و ژئواستراتژیک میتواند اصلیترین پایه پیشرفت و آبادانی و قدرت ایران در چندین سال آینده باشد و حتی جایگزین اقتصاد نفتی ما شود.
فرمانده سابق کل سپاه تصریح کرد: مدتهاست حرکت جامعه جهانی بهگونهای است که از نظر استراتژیستهای جهانی؛ سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و فناوریهای علوم جدید، اساس برنامهریزیهای راهبردی ملی و منطقهای برای عبور از شرایط نامطلوب و رسیدن به شرایط مطلوب شده است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا ادامه داد: چنانچه عزم و اراده ملی و سیاست راهبردی ایران متوجه جنوبشرق ایران بشود، با بهرهمندی از مشاوران داخلی و خارجی و طراحی الگوی اقتصاد دریاپایه و پیشرفت همهجانبه سواحل مکران و آمایش سرزمین منطقه جنوبشرق که مورد توجه رهبر انقلاب و نیز دولتها و مسئولان بلندپایه نظام است، با جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی و توسعه بنادر، زیرساختهای حمل و نقل و انرژی، استفاده بهینه از وسعت سرزمینی، منابع معدنی، خاک حاصلخیز، توسعه دانشگاهها، تربیت نیروی انسانی و خصوصاً بهرهگیری از استعدادهای جوانان بومی استانهای جنوبشرقی کشور، میتوان به آرزوهای ملت بزرگ ایران دسترسی پیدا کرد.
وی چشمانداز جامع آینده جنوبشرق را آمیزهای از واقعیتهای منطقهای، ملی، اجتماعی، تنوع فرهنگی، قومی، مذهبی و زیست محیطی و همجواری با کشورهای همسایه و اقتصاد دریا محور دانست.
سرلشکر صفوی گفت: قدرتهای فرامنطقهای و راهبرد سیاسی نظامی و اقتصادی آنها و رقابت قدرتهای بزرگ همچون چین، آمریکا و روسیه در اقیانوس هند و دریای عمان، و قدرتهای منطقهای همچون هند و پاکستان و تعامل همهجانبه ایران خصوصا در رابطه با کریدورهای شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب، بایستی در این برنامهریزی جامع دیده شود.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس سپهبد سلیمانی افزود: توجه به تعامل تمدنی و فرهنگی-تاریخی غنی ایران با کشورهای همجوار جزء امتیازات کشور ما محسوب میشود، از طرفی برخورداری از سرمایههای علمی-پژوهشی دانشگاههای ایران و فناوریهای بخش خصوصی، پیشران پیشرفت منطقه میتواند باشد.
سرلشکر صفوی ادامه داد: توسعه حضور قدرتمند نیروهای مسلح دریایی ایران در دریای عمان، اقیانوس هند و سواحل مکران و منطقه جنوبشرق، و تضمین امنیت پایدار، بستر و زمینهساز پیشرفت همهجانبه منطقه است.
وی تصریح کرد: توسعه روابط سیاسی-اقتصادی و حتی پیمانهای دفاعی-امنیتی ایران با کشورهای همسایه، زمینهساز امنیت پایدار و پیشرفت ایران و همسایگان خواهد بود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره به اتصال ریلی بندر شهید بهشتی چابهار به شبکه سراسری راه آهن توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص)، گفت: توسعه راه آهن چابهار به بندر جاسک و بندرعباس یک ضرورت است و نیز اتصال شبکه راه آهن پاکستان به راه آهن ایران فصل جدیدی برای پیشرفت منطقه تا آسیای مرکزی، روسیه و اروپا خواهد بود.
سرلشکر صفوی، توسعه بنادر در سواحل مکران و صادرات مواد معدنی و تولیدات صنعتی استانهای کرمان، یزد و سراسر ایران را یک امتیاز بزرگ برای منطقه جنوبشرق دانست و افزود: اگر مشکل سرمایهگذاری در زیرساختها داریم، قطعا حضور سرمایهگذاران کرمانی و یزدی و سایر استانها و توسعه شبکه راههای جنوب به مرکز و شمال ایران، برای این منظور یک فرصت است.
وی ساخت نیروگاههای بزرگ برق و انتقال آب به فلات مرکزی ایران را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اخیرا هم بحث احداث نیروگاههای هستهای در سواحل مطرح شد که همپوشانی شیرینسازی ارزان آب و نیروگاه برق هستهای فرصت بزرگی برای منطقه خواهد بود.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس سپهبد سلیمانی در پایان گفت: توسعه کشت و صنعت، دامداری و کارآفرینی و نیز توسعه صنایع دستی برای مناطق مذکور مزیت بزرگی است که هم امنیت پایدار را برای منطقه رقم خواهد زد و هم عامل رونق منطقه خواهد بود.