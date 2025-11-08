خبرگزاری کار ایران
دیدار امیر صباحی‌فرد با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) با تعدادی از خانواده شهدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل و قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در دیدار با جمعی از خانواده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، با گرامیداشت رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای والامقام، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، همواره خود را پاسدار میراث آنان می‌داند. یاد و خاطره شهدای والا مقام همواره در ذهن و قلب مردم زنده خواهد ماند چراکه آنان برای آزادی و امنیت امروز ایران اسلامی، از جان خود گذشتند.

وی با اشاره به استقامت خانواده‌های شهدا، بیان کرد: خانواده‌های شهدا با تحمل سختی‌ها و دلتنگی‌ها به عنوان اسوه‌های صبر و استقامت همواره مورد توجه عموم ملت ایران هستند و حمایت از خانواده‌های شهدا، نه تنها یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی، بلکه نشانه احترام و قدرشناسی ملت ایران از فداکاری آنان است.

امیر سرتیپ صباحی‌فرد با بیان اینکه این شهدای گرانقدر با فداکاری و ایثار خود، هم در حفظ وطن نقش آفرینی کردند و هم الگویی از شجاعت و ایستادگی برای نسل‌های آینده به شمار می‌روند، گفت: حفظ یاد و خاطره شهدا، سنگری در برابر توطئه‌های دشمنان است و ما موظفیم با یاد آوری فداکاری‌های آنان، نسل‌های آینده را با آرمان‌های والای شهدا آشنا کنیم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) تکریم خانواده شهدا را کلید حفظ فرهنگ ایثار و وحدت دانست و تصریح کرد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا گامی مؤثر در مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان به شمار می‌رود زیرا دشمنان این مرز و بوم همواره در تلاش هستند تا با ایجاد تفرقه و فراموشی، ارزش‌های اسلامی را کمرنگ جلوه دهند و ما باید با پاسداشت خانواده شهدا و ترویج فرهنگ شهادت، بتوانیم به عنوان یک جامعه منسجم و متحد، در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کنیم.

