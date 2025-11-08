بررسی نحوه اجرای سال اول برنامه هفتم در دستور کار صحن علنی مجلس

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در تشریح دستور کار این هفته صحن علنی مجلس که در روزهای یکشنبه تا سه شنبه(۱۸ تا ۲۰ آبان ماه) برگزار می شود، پرداخت و گفت: بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول برنامه پنجساله هفتم پیشرفت بر اساس تبصره ۲ بند الف ماده ۱۱۸ این قانون در دستور هفته جاری قرار دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بیان سایر دستورکارهای این هفته پرداخت و افزود: ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوق در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و قانون مدنی و همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در دستور کار این هفته قرار دارد.

وی افزود: همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت های خوانشی به آثار منتشر شده و همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در دستور هفته جاری نمایندگان قرار گرفته است.

گودرزی به اعلام ادامه دستورکارهای هفته جاری پرداخت و اظهار داشت: گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها در دستور کار است.

وی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان های مالیاتی طرح پهنه راه، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر نیز در دستور کار است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده(کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی و گزارش کمسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳(۱۳۵۲) نیز در نوبت دستور کار این هفته صحن علنی قرار گرفته است

