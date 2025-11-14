نگاه دولت به حوزه سلامت نباید مانند تأمین ارز موبایل باشد/ نظام طبقاتی در حوزه سلامت وجود دارد

سلمان اسحاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که خدمات دندان‌پزشکی در کشور با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است و به واسطه همین گرانی قشر ضعیف و کم‌درآمد از درمان دندان خود دست می‌کشد و ترجیح می‌دهد دندان خود را از بیخ و بن بکشد، گفت: دلیل اصلی که امروز در حوزه سلامت با ناعدالتی مواجه هستیم، این است که باید بگردیم دنبال همان راهکاری که آقای پزشکیان ریاست محترم جمهور در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح کردند، اما متاسفانه در همان زمان انتخابات ماند و اجرایی نشد؛ ایشان در زمان تبلیغات انتخاباتی خود بیان کردند در حوزه سلامت و درمان همه باید بر سر یک سفره بنشینیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نشستن بر سر یک سفره باعث خواهد شد‌اشخاصی که برای یک دندان مراجعه می‌کنند از آن هزینه سنگینی که در بخش‌های خصوصی و در بخش‌های دیگر باید بدهند، رها شونددو چون از بیمه‌های تکمیلی برخوردار نیستند، از ادامه روند درمان برای سلامت دهان و دندان درمانده می‌شوند و ادامه نمی‌دهند و این باعث می‌شود امروز شاهد این باشیم که یک آسیب جدی در حوزه سلامت دهان و دندان باشیم.

وی افزود: تا زمانی که ما شاهد یک نظام طبقاتی در حوزه هزینه‌های درمان باشیم، باید متوجه باشیم این نظام طبقاتی در سلامت هم تا ثیر خودش را خواهد گذاشت.

اسحاقی ادامه داد: در بعضی از جاها به خاطر افزایش قیمت تعرفه‌های دندان‌پزشکی و بردن این خدمات به بخش‌های خصوصی و سوق دادن آن‌ها به بخش‌های خصوصی و نبودن آن با کیفیت و کمیت بالا در بخش‌های دولتی باعث می‌شود ما افراد بسیار زیادی را داشته باشیم که با آسیب‌های جدی مواجه می‌شوند و این را در بحث بیماران سرطانی هم ببینید.

وی تصریح کرد: همین را در بحث بیماران سرطانی ببینید، ما امروز یکی از مشکلاتی که داریم بحث داروهای بیماران سرطانی است. قانون یک صندوقی را گذاشت برای حمایت از بیماران صعب‌العلاج؛ ۱۵ همت ما توانستیم صرفه‌جویی کنیم که از جیب بیمار نرود. پس این ظرفیت قانونی اگر هست و ما این صندوق را تقویت کنیم قطعاً شاهد این خواهیم بود که بیمار سرطانی ما از ادامه درمان ناامید نشود و به خاطر افزایش داروهای شیمی‌درمانی در حوزه سرطان، به خاطر افزایش قیمت‌ها درمان خودش را ناقص نگذارد و خدایی ناکرده با مرگ و میرها مواجه نشویم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در پایان تأکید کرد: دولت باید نگاهش را به حوزه سلامت تغییر دهد. نگاه دولت در حوزه سلامت نباید مانند نگاه به تأمین ارز موبایل یا کالاهای غیراساسی باشد. ۱۲ میلیارد یورو اگر برای این موضوع گذاشتیم، تامین سه و نیم میلیارد یورویی که در حوزه سلامت است باید به موقع انجام شود. اگر با فاصله زمانی چندماه انجام شود، آن تأثیر خودش را خواهد گذاشت و باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد.

