خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نامه ایران به شورای امنیت درباره اعتراف ترامپ به راهبری مستقیم آمریکا در تجاوز به کشورمان

نامه ایران به شورای امنیت درباره اعتراف ترامپ به راهبری مستقیم آمریکا در تجاوز به کشورمان
کد خبر : 1710807
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، به دبیر کل و رئیس شورای امنیت پیرامون اظهارات رئیس‌ جمهور آمریکا مبنی بر نقش مستقیم ایالات متحده در تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان گفت: ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به‌طور کامل و مشترک مسئول تجاوزات خود و پیامدهای ناشی از آن، به ایران هستند.

به گزارش ایلنا، امیرسعید ایروانی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا که وی به‌صورت صریح و علنی، به رهبری و مسئولیت ایالات متحده در قبال دوازده روز اقدامات تجاوزکارانه و جنگ جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ ۱۳لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، اذعان کرده  است گفت: پنج‌شنبه مورخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵، ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: «حمله اول را ]رژیم[ اسرائیل انجام داد. حمله خیلی، خیلی قدرتمندی بود ]و[ شخصاً فرماندهی‌اش را بر عهده داشتم.»

 

وی در ادامه افزود: «زمانی که ]رژیم[ اسرائیل نخستین حمله را علیه ایران انجام داد، روز بزرگی برای اسرائیل]ی‌ها[ بود؛ چراکه آن حمله بیش از مجموع سایر حملات خسارت وارد کرد.»

نماینده کشورمان در نیویورک تصریح کرد: این اظهارات، دلیلی آشکار و انکارناپذیر بر مشارکت مستقیم، راهبری و مسئولیت فرماندهی ایالات متحده در طراحی، هدایت و تسهیل تجاوز نظامی غیرقانونی رژیم صهیونیستی است. این تجاوزات جنایتکارانه که نقض فاحش و جدی بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصول آمره منع تهدید یا توسل به زور علیه دولت‌های مستقل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند، به تلفات متعدد غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و وارد آمدن خسارات جدی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران منجر گردید.

ایروانی گفت: علاوه بر این، اعتراف صریح رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص نقش رهبری و مشارکت مستقیم کشورش در تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از نخستین روز، به‌روشنی و بدون هیچ‌گونه ابهام، بطلان اظهارات پیشین وزیر امور خارجه ایالات متحده در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ را برملا می‌سازد؛ اظهاراتی که طی آن مارکو روبیو با دغل‌کاری مدعی شده بود: «ما در حملات علیه ایران دخالتی نداریم و اولویت اصلی ما حفظ امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه است.» نظر به اینکه این اعتراف جنایتکارانه از سوی عالی‌ترین مقام ایالات متحده، دلیلی روشن، دارای آثار حقوقی بین‌المللی و انکارناپذیر در اثبات مسئولیت و تقصیر بین‌المللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه به‌شمار می‌رود، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به‌طور کامل و مشترک مسئول تجاوزات خود و پیامدهای ناشی از آن، از جمله کشتار انسان‌های بی‌گناه، تخریب گسترده اموال و زیرساخت‌های غیرنظامی، و هدف قرار دادن عامدانه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران می‌باشند.

ایروانی خاطرنشان کرد: این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بین‌المللی موجود برای تضمین پاسخ‌گویی کامل آمریکا و مقامات آن، و مطالبه جبران کامل خسارات از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بین‌الملل در قبال جان‌باختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیان‌های وارده به جمهوری اسلامی ایران و مردم آن، بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد. از این رو موجب امتنان خواهد داشت چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ