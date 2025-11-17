دیپلماسی ما برای جذب گردشگر قبل از جنگ و بعد از جنگ کاملاً متفاوت است

سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با مسیر دیپلماسی فرهنگی که وزرات میراث دنبال کرده است، گفت: دیپلماسی که قبل از جنگ داشتیم و بعد از جنگ کاملاً متفاوت است. وضعیت ما قبل از جنگ به این صورت بود که به همه کشورهای منطقه، چه با رئیس‌جمهور و چه به‌صورت مستقل، از تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان و گرجستان و سایر کشورها تا مصر رفتیم و این مسیر را دنبال کردیم تا بتوانیم گردشگر جذب کنیم. در جنگ، به‌دلیل ایران‌هراسی و ناامنی روانی که ایجاد شد، یک وقفه ایجاد شد. ما شروع کردیم به بازسازی آن اعتماد و خنثی‌سازی ایران‌هراسی تا دوباره آغاز کنیم.

بیشتر گردشگران ما از حوزه خلیج فارس هستند

وی ادامه داد: الان که با شما صحبت می‌کنم، خوشبختانه وضعیت دیپلماسی ما با همسایه‌مان، عراق، شکل گرفته است. در حال حاضر، گردشگران عراقی، چه به‌صورت زیارتی و چه به صورت سیاحتی در سراسر کشور، حضور دارند. اخیرا حدود ۸۰ تن از بخش خصوصی گردشگری ما، شامل آژانس‌های ما، هتل‌داران و تورگردان‌های ما، در عراق حضور داشتند. در سال گذشته، نیمی از ظرفیت گردشگری ما، تقریباً نزدیک به نیمی، مربوط به حوزه عراق و خلیج فارس بوده و در حال بازسازی این ظرفیت هستیم.

پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال به آمار ۱۴۰۳ برگردیم

وی با بیان اینکه در شرایط بعد از جنگ، باید به‌تدریج طی شش ماه به شرایط قبل بازگردیم، تاکید کرد: ما سه وضعیت پیش‌بینی کرده‌ایم و برای هر سه وضعیت برنامه تعریف کرده‌ایم؛ یک تداوم وضع فعلی (نه جنگ، نه صلح) و اینکه چه کاری باید انجام دهیم، دوم در مورد احتمال بی‌ثباتی و اینکه چگونه باید عمل کنیم و در وضعیتی که به شرایط ثبات برگردیم،‌ در هر سه وضعیت پیش‌بینی کرده‌ایم. در شرایط ثبات، ما رشد ۲۵ درصدی را تجربه خواهیم کرد، یعنی به مرز ۸ تا ۹.۵ میلیون گردشگر خواهیم رسید. در شرایط تداوم موجود، پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال به آمار ۱۴۰۳ برگردیم. در شرایط بی‌ثباتی، طبعا شرایط تغییر خواهد کرد.

همه محوطه‌های تاریخی تحت نظر پایگاه‌های ما هستند

صالحی امیری در خصوص مواظبت از محوطه‌های باستانی و ادعای عدم بررسی آن‌ها توسط وزارت میراث عنوان کرد: ادعا ساده است ولی باید مستند حرف زد. همه محوطه‌های تاریخی تحت نظر پایگاه‌های ما هستند. مسئولین ادارات کل ما در استان‌ها مستقر هستند و همه ی آنها نظارت می‌شوند.

انتهای پیام/