به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به اظهارات اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که گفته بود «اگر اسرائیل اینجا نبود، خاورمیانه وجود نداشت» واکنش نشان داد و در کنایه‌ای نوشت: