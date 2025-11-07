کنایه وزیر امور خارجه به اظهارات نخستوزیر رژیم صهیونیستی
وزیر امور خارجه کشورمان به اظهارات اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی که گفته بود «اگر اسرائیل اینجا نبود، خاورمیانه وجود نداشت» واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به اظهارات اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی که گفته بود «اگر اسرائیل اینجا نبود، خاورمیانه وجود نداشت» واکنش نشان داد و در کنایهای نوشت:
«این به اصطلاح «لنگرِ امنیت در خاورمیانه»:
به اتهام نسلکشی و جنایات جنگی تحت تعقیب است؛
نظام آپارتاید را به ۷.۵ میلیون فلسطینی تحمیل کرده؛
اقدام به بمباران ۷ کشور در سال گذشته نموده؛
و سرزمینهای فلسطین، لبنان و سوریه را اشغال کرده است.
رژیم اسرائیل منبع اصلی بیثباتی در منطقه ما است.»