خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پورمحمدی در گفت‌وگو با ایلنا:

تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها را روش مناسبی نمی‌دانم

تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها را روش مناسبی نمی‌دانم
کد خبر : 1710687
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان برنامه و بوجه گفت: من هم این حرف که ارز ترجیحی به جامعه هدف اصابت نمی‌کند را قبول دارم.

سید حمیدرضا پورمحمدی  درباره این که نمایندگان عنوان می‌کنند هرجا ارز ترجیحی به کالایی تعلق گرفت آن کالا  به قیمت بیشتری به دست مردم رسید، گفت: نظرم را گفتم، روش فعلی را روش مطلوبی نمی‌دانم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: این منابع در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد هم ارزش غذایی‌شان  در فرآیندها و بروکراسی سنگین از دست می‌رود هم به قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد.

وی ادامه داد: این روش، روش نامناسبی است آسیب شناسی کردیم  در دستور کار جلسه سران  قرار  دارد. گام اول آسیب شناسی  کردیم و حال این که چه کنیم در گام‌های بعدی است.

پورمحمدی در پاسخ به این که برخی از نمایندگان معتقد هستند ارز ترجیحی باعث باندبازی  شده است، گفت:من هم در مورد این که ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند این حرف را قبول دارم.

 

انتهای پیام/
خبرنگار : سمیرا عالم پناه
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ