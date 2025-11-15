سید حمیدرضا پورمحمدی درباره این که نمایندگان عنوان می‌کنند هرجا ارز ترجیحی به کالایی تعلق گرفت آن کالا به قیمت بیشتری به دست مردم رسید، گفت: نظرم را گفتم، روش فعلی را روش مطلوبی نمی‌دانم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: این منابع در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد هم ارزش غذایی‌شان در فرآیندها و بروکراسی سنگین از دست می‌رود هم به قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد.

وی ادامه داد: این روش، روش نامناسبی است آسیب شناسی کردیم در دستور کار جلسه سران قرار دارد. گام اول آسیب شناسی کردیم و حال این که چه کنیم در گام‌های بعدی است.

پورمحمدی در پاسخ به این که برخی از نمایندگان معتقد هستند ارز ترجیحی باعث باندبازی شده است، گفت:من هم در مورد این که ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند این حرف را قبول دارم.

