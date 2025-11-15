پورمحمدی در گفتوگو با ایلنا:
تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها را روش مناسبی نمیدانم
رئیس سازمان برنامه و بوجه گفت: من هم این حرف که ارز ترجیحی به جامعه هدف اصابت نمیکند را قبول دارم.
سید حمیدرضا پورمحمدی درباره این که نمایندگان عنوان میکنند هرجا ارز ترجیحی به کالایی تعلق گرفت آن کالا به قیمت بیشتری به دست مردم رسید، گفت: نظرم را گفتم، روش فعلی را روش مطلوبی نمیدانم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: این منابع در اختیار مردم قرار نمیگیرد هم ارزش غذاییشان در فرآیندها و بروکراسی سنگین از دست میرود هم به قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست مردم نمیرسد.
وی ادامه داد: این روش، روش نامناسبی است آسیب شناسی کردیم در دستور کار جلسه سران قرار دارد. گام اول آسیب شناسی کردیم و حال این که چه کنیم در گامهای بعدی است.
پورمحمدی در پاسخ به این که برخی از نمایندگان معتقد هستند ارز ترجیحی باعث باندبازی شده است، گفت:من هم در مورد این که ارز ترجیحی به هدف اصابت نمیکند این حرف را قبول دارم.