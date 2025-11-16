واکنش وزیر اقتصاد به پیشنهاد تک نرخی شدن ارز

علی مدنی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تک نرخی شدن قیمت ارز و انتقاد برخی کارشناسان مبنی بر اینکه دو نرخی بودن ارز هم باعث رانت و هم باعث سردرگمی مردم و افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است، گفت: اصولا هم بر اساس قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌های ارزی با بانک مرکزی است. مانند این است که شما بخواهید درباره بورس از رئیس بانک مرکزی سوال بفرمایید، طبیعتاً هم هر مسئولی باید در حوزه خودش اظهارنظر کند.

وزیر اقتصاد و دارایی درباره انتقادات به تیم اقتصادی دولت و اینکه گفته می‌شود یک تصمیم‌گیری واحد در این تیم وجود ندارد و همین امر باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است، بیان کرد: خیر، اصلا این طور نیست. لزوماً هم این طور نیست، بانک مرکزی یک سیاستی دارد و در تیم اقتصادی هم آنها را مطرح کرده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی نگران این است که اگر بخواهد تصمیمات ناگهانی درخصوص تک نرخی شدن ارز بگیرد، منجر به تورم و افزایش قیمت کالاها شود و طبیعتا بر آن اساس سعی می‌کند تدریجی عمل کند.

مدنی‌زاده درباره اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و بودجه بیان کرد: در حال بحث و بررسی در دولت هستیم اما طبیعتا یک فرآیند تدریجی اتفاق خواهد افتاد.

انتهای پیام/