جمهوری اسلامی الگو شده است/ باید تلاش کنیم انتظارات به حق مردم برآورده شود

سردار سرلشکر مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از تهدیدات دشمن و لزوم ممارست بر انسجام ملی گفت: انقلاب اسلامی، انقلابی است که مردم آن را با رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بنیان گذاشته‌اند. در ادامه انقلاب در صحنه‌های مختلف، همچون دفاع مقدس هشت‌ساله و دفاع مقدس دوازده روزه، این مردم بودند که پشتوانه اصلی نیروهای مسلح قهرمان جمهوری اسلامی شدند.

باید تلاش کنیم تا انتظارات به حق مردم برآورده شود

وی ادامه داد:‌ برای اینکه این روند ادامه پیدا کند، باید تلاش وافری داشته باشیم تا ان‌شاءالله انتظارات به حق مردم شریف‌مان را مسئولین و دست‌اندرکاران به انجام برسانند و همان‌طور که شاهد حضور قوی و پرشکوه مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه بودیم، در ادامه مسیر هم شاهد حضور آن‌ها باشیم.

جمهور اسلامی الگو شده است

این فرمانده سپاه در رابطه با تاثیر مکانیسم ماشه بر جامعه تصریح کرد: ما از اول با انواع تحریم‌ها مواجه بودیم و جمهوری اسلامی خود به عنوان الگویی شده است که می‌تواند این چنین پایدار و استوار باشد. شما هر کجا که می‌روید می‌بینید که یک کارگاه عظیمی تلاش می‌کند که ما متکی به خود باشیم تا ورای این تحریم‌ها، کشورمان را به پیش ببریم.

غربی‌ها نمی خواهد پیشرفت ما را ببینند

وی عنوان کرد: در حوزه‌های مختلف، ما رتبه‌های عالی داریم؛ هم در حوزه‌های شادی‌افزا مثل ورزش که می‌دانید هر تیمی با موفقیت برمی‌گردد و هم در حوزه‌های علمی. آن‌ها نمی‌خواهند ما پیشرفت کنیم و به همین دلیل دانشمندان ما را می‌زنند.

سرلشکر ایزدی خاطرنشان کرد: مردم ما می‌دانند که این عناد با ملت ماست که بهترین دانشمندان این کشور را با جفا به شهادت می‌رسانند. ان‌شاءالله این حرکت به حول و قوه الهی، فرای این تحریم‌ها با قوت تداوم پیدا کند.

