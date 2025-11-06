رئیس‌ جمهور در ادامه با تأکید بر اهمیت انتخاب مدیران شایسته و باور به خدمت صادقانه، گفت: عمده مشکل کشور نه ناشی از کمبود منابع، بلکه ناشی از عدم مدیریت صحیح است. با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته به استان‌ها، فرصت دارید شایستگان را شناسایی، با آنها مشورت و سپس اقدام عملی داشته باشید. هر مسئولی در جایگاه خود می‌تواند با خرد جمعی، بسیاری از مشکلات را حل کند؛ نیازی به نسخه‌پیچی از تهران نیست.

پزشکیان با یادآوری دوران دانشجویی و آغاز انقلاب یادآور شد: زمانی که دانشجو بودیم، نه امکانات داشتیم، نه پول و نه جایگاه، اما با ایمان و باور به خدمت، برنامه‌ریزی می‌کردیم و اقدامات مؤثر انجام می‌دادیم.

رئیس جمهور به تجربه مدیریتی خود در اداره دانشگاه علوم پزشکی تبریز اشاره کرد و بیان داشت: اگر مسئولان به درستی مدیریت کنند و به مردم خدمت صادقانه ارائه دهند، هیچ مانعی برای خدمت وجود ندارد. مشکلات زمانی ایجاد می‌شود که انسان‌ها به دنبال منافع شخصی، جایگاه و ثروت باشند. ما انقلاب کردیم تا به مردم خدمت کنیم، نه اینکه دنبال کسب پست، مقام و ثروت باشیم. زمانی که خدمت به مردم، محور باشد، اثربخشی کار افزایش می‌یابد، اما زمانی که افراد به دنبال قدرت و موقعیت باشند، اثربخشی کاهش می‌یابد و بسیاری از نخبگان ناراضی می‌شوند.

دکتر پزشکیان با اشاره به آموزه‌های دینی و خطبه‌های حضرت علی (ع)، بر ضرورت رعایت عدالت، انصاف و تقوا در مدیریت تأکید و خاطرنشان کرد: مسئولان باید مواظب هوای نفس خود باشند. هیچ‌کس نباید از جایگاه و قدرت برای اعمال زور و تضییع حق دیگران استفاده کند. عدالت و انصاف باید نسبت به دوستان و دشمنان به شکل یکسان رعایت شود و خدمت به مردم محور تمامی اقدامات باشد؛ مدیریت صحیح یعنی خدمت به مردم، رعایت عدالت و پرهیز از منافع شخصی.

رئیس‌ جمهور با تاکید بر اهمیت شایسته سالاری در اداره کشور یادآور شد: اصلاح امور کشور نیازمند ایمان، تقوا، مهار هوای نفس و رعایت عدالت است. جامعه زمانی درست اداره می‌شود که حق به حقدار برسد و شایسته‌ها در جایگاه خود قرار بگیرند.

پزشکیان، در بخش دیگری از سخنرانی خود، با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص)، اظهار داشت: اختلافات و دعواهای جامعه ناشی از تسلط نفس و هوای نفس افراد است. تمام اختلافات ما بر سر نفسانیت است و اگر کسی شایسته باشد، باید در جایگاه خود قرار گیرد و ما اجازه دهیم حق به حقدار برسد.

رئیس‌ جمهور تأکید کرد: اگر به آموزه‌های الهی و سنت پیامبر عمل کنیم و افراد شایسته را در جایگاه مناسب قرار دهیم، مشکلات قابل حل خواهد بود، اما تغییر و اصلاح به این سادگی نیست؛ همان‌طور که پیامبران، خلفا و امامان علی‌رغم قدرت و اختیار، همواره با محدودیت‌ها مواجه بودند.

پزشکیان با بیان اینکه برای اصلاحات واقعی، رشد اجتماعی و باور مردم و مدیران لازم است، تصریح کرد: نفسانیت نباید بر حق حاکم شود. اگر موفق به مهار نفس شدیم و حق را به حقدار رساندیم، جامعه به سمت عدالت و انسجام حرکت خواهد کرد، در غیر این صورت، دعوا بر سر قدرت و منافع شخصی آغاز می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه در استان‌ها و مناطق مختلف، مدیران، نخبگان، جوانان و دانشگاهیان باید دست به دست هم دهند و با همفکری و تلاش، مشکلات محلی را حل کنند، یادآور شد: مشکلات زمانی ایجاد می‌شود که چارچوب‌های غلط دست و پای ما را ببندد، اما با همکاری و تفکر مشترک، راه‌حل‌ها قابل دستیابی است.

پزشکیان با استناد به آموزه‌های دینی و تجربه مدیریتی، بر اهمیت مهار نفس و عمل بدون خطا در مدیریت تأکید کرد و گفت: انسان متقی کسی است که تصمیمات خود را بر اساس عدالت، انصاف و تقوا اتخاذ کند. تقوا یعنی مدیریت بدون خطا، یعنی تمام مسیرها را سنجیده، دقیق، بدون تأخیر و بدون ایراد طی کردن.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم حرکت دقیق و زمان‌بندی درست برای تصمیمات تصریح کرد: به عنوان مثال اگر قرار است قطاری در یک ساعت مشخص حرکت کند، باید دقیق در همان زمان حرکت و مسیر را به درستی طی کند تا به مقصد برسد، نه اینکه با تأخیر و اشتباه، کارکرد سیستم مختل شود.

پزشکیان تأکید کرد: تغییر و اصلاحات در کشور ساده نیست. برخی افراد تلاش می‌کنند قدرت را برای کسب منافع شخصی حفظ و حتی رفتار غلط خود را تحت عنوان مصلحت نظام توجیه کنند. ما باید بر اساس حق و عدالت، قدرت را در جامعه اعمال کنیم تا حقوق واقعی شایستگان و همه آحاد جامعه محقق شود.

رئیس‌ جمهور با اشاره به اهمیت وحدت میان اقوام مختلف کشور گفت: با کمک برادران کرد، سنی، بلوچ، عرب و دیگر اقوام اصلاحات ممکن خواهد شد. این اقدام نیازمند عزم، اراده و پشتیبانی همه قوا است و نشان می‌دهد که تغییر تنها با همکاری، عدالت و تلاش جمعی محقق می‌شود.

پزشکیان سخنان خود را با تأکید بر ضرورت استمرار تلاش برای اصلاح امور و خدمت صادقانه به مردم به پایان رساند و گفت: ما در مسیر خدمت به شما عزیزان هر کاری که از دستمان برآید برای اصلاح و بهبود شرایط انجام می‌دهیم. البته این مسیر آسان نیست، اما با همکاری، تلاش و رعایت حق و انصاف، می‌توان به نتایج مطلوب رسید.