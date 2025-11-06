پزشکیان در نشست توسعه عدالت آموزشی در کردستان:
انسانهایی که با وجود نیاز مالی، به ساخت آینده فرزندان این سرزمین کمک میکنند، قهرمانان واقعی کشورند
رئیس جمهور با اشاره به نقش خیرین و مردم در توسعه عدالت آموزشی گفت: از همه کسانی که با عشق و گذشت در مسیر آموزش فرزندان این کشور گام برمیدارند قدردانی میکنم. کسانی که برای عشق، انسانیت و مردم از منافع خود میگذرند، قهرمانان واقعی این سرزمیناند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز پنجشنبه 15 آبان 1404، در ادامه برنامههای سفر دولت وفاق ملی به کردستان، در نشست "نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم" با تأکید بر اینکه ارزش و عظمت فداکاری مردم در ساخت مدارس با هیچ میزان پولی قابل مقایسه نیست، گفت: فرهنگ، باور و عشق را نمیتوان با هزاران میلیارد پول خرید یا جبران کرد و این روحیه ایثار و مشارکت باید به عنوان یک سرمایه ملی به شکلی شایسته نمایش کشیده شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه "این فرهنگ و عشق را نمیشود با هزاران میلیارد پول جبران کرد"، اظهار داشت: فرهنگ فداکاری چیزی است فراتر از ارزشگذاری مادی و بالاتر از ذهن و باور و اعتقاد است. رسانهها باید این نمونههای ارزشمند را به تصویر بکشند تا مردم ببینند در این کشور انسانهایی هستند که با وجود نیاز مالی، از مال خود میگذرند تا برای آموزش و آینده فرزندان این سرزمین کاری ماندگار انجام دهند.
پزشکیان با تاکید بر شکوه و عظمت فرهنگ فداکاری و ایثار افزود: در برابر عظمت چنین انسانهایی سر تعظیم فرود میآورم و از خداوند میخواهم روح انسانهای نیکوکاری را که مدرسهای به یاد آنها ساخته میشود، شاد گرداند. آن مدرسه باید به زیباترین شکل ساخته شود تا الگوی دیگران قرار گیرد. دولت نیز هر کمکی بتواند در این مسیر انجام خواهد داد.
رئیس جمهور با اشاره به برنامههای دولت چهاردهم در زمینه آموزش و مدرسهسازی یادآور شد: در حوزه آموزش و پرورش و معیشت فرهنگیان کارهای زیادی در دست بررسی است، اما وعدههای شتابزده نباید داده شود تا اگر در مسیر مشکلاتی پیش آمد، مردم احساس نکنند صرفاً شعار داده شده است.
پزشکیان با بیان اینکه اولویت آموزش و پرورش، انسان است نه ساختمان، تصریح کرد: مدرسه و کلاس بدون دانشآموز معنا ندارد و ساختمان تنها یک ابزار است. آنچه ارزش دارد انسانهایی هستند که در این فضاها رشد میکنند و آینده کشور را میسازند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت فراهم کردن بستر مساعد برای رشد استعدادهای انسان یادآور شد: مکرر پیش آمده که مسئولان بهخاطر یک افتتاح یک دستگاه یا ساختمان، مراسم برگزار کرده و عکس یادگاری گرفتهاند، اما واقعیت آن است که آنها تنها آهن و ابزارند. ارزش واقعی در انسانهایی است که علم و خلاقیت را خلق میکنند.
پزشکیان با بیان اینکه افتخار من به بچههایی هستند که آینده را خواهند ساخت، اظهار داشت: این نسل اگر میدان پیدا کند، به جاهایی خواهد رفت که ما نرسیدیم و کارهایی خواهد کرد که ما نتوانستیم انجام دهیم. وظیفه ماست که مسیر را برای آنان باز کنیم و توانمندیشان را پرورش دهیم.
رئیس جمهور در ادامه گفت: زمانی یکی از خیران مدرسهساز در سیستان و بلوچستان گفته بود ساخت مدارس در این استان 40 سال طول میکشد، اما امروز بیش از 2 هزار مدرسه در سیستان و بلوچستان در حال ساخت است و مردم خودشان این کار را انجام میدهند. اگر نگاه و باور انسان تغییر کند، هیچ کاری نشدنی نیست. آنچه مانع پیشرفت میشود ذهن و ترس ماست. اگر پرده این ذهن کنار برود، میتوان هر بنایی را ساخت و هر هدفی را محقق کرد.
پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش خیرین و مردم در توسعه عدالت آموزشی گفت: از همه کسانی که با عشق و گذشت در مسیر آموزش فرزندان این کشور گام برمیدارند قدردانی میکنم. کسانی که برای عشق، انسانیت و مردم از منافع خود میگذرند، قهرمانان واقعی این سرزمیناند.
رئیس جمهور تأکید کرد: با کمک مردم و خیران، مسیر توسعه عدالت آموزشی را ادامه خواهیم داد و به یاری خدا کارهای بزرگتری انجام میدهیم. یا راه پیدا میکنیم یا راه میسازیم و هیچ تردیدی ندارم که با همدلی، این مسیر به سرانجام خواهد رسید.