ظرفیت مبادلات ایران و پاکستان باید به ۱۰ میلیارد دلار برسد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: از ملت، دولت و نیرو‌های مسلح، گروه‌ها و احزاب پاکستان برای حمایت جانانه از ملت و نیرو‌های مسلح ایران در جنگ ۱۲ روزه و محکوم کردن این تجاوز قدردانی می‌کنم و این شجاعت، روحیه عدالت خواهی و حمایت همیشه در ذهن، روح و روان ملت ایران باقی خواهد ماند و بدون شک این روحیه حق طلبی و عدالت خواهی در میان امت و کشور‌های اسلامی هم خواهد بود.

آقای قالیباف افزود: روابط بین ایران و پاکستان از نظر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بسیار دیرینه و عمیق است و دو کشور که برادر، مسلمان و همسایه هستند، منافع مشترک فراوانی دارند البته دوستان خوبی داریم و بی‌تردید دشمنان بدی نیز وجود دارند.

وی ادامه داد: این دیدار فرصتی بسیار مغتنم است، به‌ویژه در عصری که دوران فناوری، دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال است. این تحولات تنها محدود به حوزه‌های پولی و بانکی نیست، بلکه در همه عرصه‌ها فناوری‌ها تغییرات بزرگی در زندگی انسان‌ها ایجاد کرده‌اند و بی‌شک کشور‌های اسلامی نباید از این ظرفیت عظیم عقب بمانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در دولت‌ها و مجالس گذشته و کنونی به‌طور روشن بر اولویت توسعه روابط با همسایگان متمرکز بوده است. به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تلاش کرده‌ایم این ارتباطات را از گذشته بسیار قوی‌تر و مؤثرتر دنبال کنیم.

آقای قالیباف در ادامه سخنان خود تصریح کرد: به‌طور خاص، اگر بخواهیم درباره پاکستان صحبت کنیم، فرصت‌های بسیار بزرگی برای همکاری میان دو کشور فراهم است و هر یک از ما مزیت‌هایی داریم که کشور همسایه‌مان امروز می‌تواند به آنها نیاز داشته باشد؛ چه بهتر که با بهره‌گیری از این مزیت‌های مکمل، همکاری‌های خود را گسترش دهیم و طرح های مشترک را به اجرا درآوریم.

وی یادآور شد: البته در کنار این فرصت‌ها، چالش‌هایی نیز وجود دارد و اگر بتوانیم همکاری‌های اقتصادی و سیاسی خود را توسعه دهیم، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، بسیاری از این چالش‌ها نیز به‌تدریج از میان خواهند رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌ها و فرصت‌های گسترده ایران، ادامه داد: در کشور ما فرصت‌های فراوانی در حوزه‌هایی مانند دارو، علوم پزشکی، فناوری نانو و همچنین در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد و در سال‌های اخیر، با وجود همه تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا بر ما تحمیل کرده، دستاورد‌های بزرگی در این حوزه‌ها حاصل شده و امروز در برخی زمینه‌ها در مرز علم و دانش و تولید تجهیزات پیشرفته حرکت می‌کنیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه در بخشی از زمینه‌ها در لبه عمل و دانش و تولید امکانات و تجهیزات در این بخش حرکت می‌کنیم، تأکید کرد: به عنوان نمونه، در حوزه تجهیزات پزشکی ظرفیت‌های چشمگیری در کشور ما ایجاد شده است.

آقای قالیباف در ادامه با بیان اینکه در کنار این ظرفیت‌ها با برخی مشکلات نیز مواجه هستیم، گفت: به عنوان مثال در حوزه‌های مالی و بانکی که همواره از چالش‌های جدی در روابط اقتصادی میان کشور‌ها بوده است. البته، همان‌طور که از دوستان حاضر در جلسه نیز شنیدم، پیشنهاد‌های روشنی برای رفع این موانع و ایجاد مسیر‌های عملی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های دو کشور شود.

وی افزود: علاوه بر مسائل مالی و بانکی، ما نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌های لجستیکی هستیم. به نظر می‌رسد دولت‌های ایران و پاکستان باید در این زمینه هماهنگی و تسهیل‌گری لازم را برای بخش خصوصی و هلدینگ‌های اقتصادی انجام دهند تا هم مبادلات پولی و بانکی و هم امور حمل‌ونقل و ترانزیتی میان دو کشور تسهیل شود.

آقای قالیباف یادآور شد: اگر بتوانیم این بستر را به شکل مؤثری فراهم کنیم، شرکت‌های کوچک و متوسط و هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت کنند و این اقدام به‌ویژه در توسعه تجارت مرزی میان دو کشور اهمیت دارد و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش روابط اقتصادی و افزایش رفاه مرزنشینان ایفا کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سطح کنونی مبادلات اقتصادی میان دو کشور گفت: در حال حاضر سقف مبادلات تجاری ایران و پاکستان حدود ۳ میلیارد دلار است، که این رقم با توجه به ظرفیت‌های عظیم دو کشور، به هیچ وجه قابل قبول پذیرش نیست، ما دو ملت برادر و دوست هستیم و ایران جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر و پاکستان بیش از ۲۵۰ میلیون نفر دارد و چنین ظرفیت انسانی، جغرافیایی و اقتصادی ایجاب می‌کند سطح همکاری‌های ما بسیار فراتر از وضعیت فعلی باشد.

وی افزود: همان‌طور که اشاره شد، در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و دامداری فرصت‌های بسیار خوبی در پاکستان وجود دارد و خداوند این امکانات را در اختیار مردم این کشور قرار داده است و ما باید از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده کنیم. برای مثال، ایران بخشی از تولیدکنندگان برنج در منطقه است و حتی برنج باکیفیتی هم تولید می‌کند، اما در عین حال به دلیل نیاز بازار، بخشی از برنج مصرفی خود را وارد می‌کند و واقعاً جای تأسف است که به جای استفاده از ظرفیت پاکستان، از هزاران کیلومتر آن‌سوتر واردات انجام دهیم و هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان بیشتری صرف کنیم، در حالی که می‌توانیم این نیاز را از کشور همسایه تأمین کنیم.

آقای قالیباف تصریح کرد: در مقابل، ایران نیز ظرفیت‌های مهمی در حوزه انرژی دارد که می‌تواند به‌صورت پایدار و مقرون‌به‌صرفه در اختیار پاکستان قرار گیرد و اگر همکاری‌ها را کمی منسجم‌تر، دقیق‌تر و بلندمدت‌تر پیش ببریم، می‌توانیم در زمینه انرژی، پتروشیمی و به‌ویژه تولید و تأمین کود اوره که از نیاز‌های اساسی بخش کشاورزی پاکستان است همکاری‌های مؤثری داشته باشیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: به‌ویژه استان‌های جنوبی پاکستان به دلیل نزدیکی جغرافیایی، می‌توانند از انرژی پایدار ایران بهره‌مند شوند و این موضوع نه‌تنها به نفع پاکستان بلکه به سود هر دو کشور و به تقویت روابط اقتصادی و سیاسی دو ملت کمک خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در سفر اخیر ۱۲ سند بین دولت‌های ایران و پاکستان امضا شد و یکی از این سند‌ها در مورد بحث تجارت آزاد است و در ایران ما فهرست اقلامی را که باید اتفاق بیفتد، قطعی کردیم و منتظر هستیم که مسئولان پاکستانی به سرعت فهرست را مشخص کنند و معتقدم این آغاز بسیار خوبی خواهد بود البته بحث مربوط به تهاتر در اقلامی انجام می‌شود که می‌تواند بخشی از مشکلات پولی و بانکی را حل کند و ما حتی برای اقلام خاص و تهاتر در مرز این فرصت را فراهم کردیم که ثبت سفارش را به طور کامل حذف کنیم و در واقع در خود گمرک این تهاتر‌ها در مرز انجام شود و قبض انباری را که مبنا قرار می‌گیرد، همان‌جا صادر می‌کنیم تا تسهیل‌گری انجام شود.

وی افزود: هدف از بیان این جزئیات این است که بدانید ما مصمم هستیم در این مسیر حرکت کنیم، در برخی موارد می‌توانیم از فرصت‌هایی استفاده کنیم که در ضوابط مالی سیستم‌های دیجیتالی حوزه مربوطه به شانگهای به راحتی با همدیگر اقداماتی که شاید انجام آنها در اینجا چندین ماه به طور می‌انجامد را در چند دقیقه حل و فصل کنیم؛ اگر این اتفاق اکنون نمی‌افتد به دلیل این است که از ظرفیت‌های شانگهای به درستی استفاده نمی‌کنیم و می‌توانیم با پول‌های ملی خودمان در این مجموعه کار‌هایی را انجام دهیم و این اسناد فراهم شده و ما آمادگی همکاری داریم.

آقای قالیباف ادامه داد: امیدواریم بتوانیم ظرفیت فعلی مبادلات اقتصادی میان ایران و پاکستان که اکنون حدود ۳ میلیارد دلار است را به هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری برسانیم و تحقق این هدف مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، تسهیل روند‌های اداری و ایجاد بستر‌های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: در این مسیر، لازم است زیرساخت‌های بازارچه‌ها و گذرگاه‌های مرزی به سرعت توسعه یابد و به شکل شبانه‌روزی و مکانیزه درآید تا روند تبادلات تجاری روان‌تر و ایمن‌تر انجام شود و دولت‌های دو کشور باید امکانات و تسهیلات لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند تا بتوانند با اطمینان خاطر و سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های متقابل دو کشور یادآور شد: ایران در زمینه تولید کالا‌های متنوع، از محصولات صنعتی و دارویی گرفته تا کالا‌های مصرفی و کشاورزی، توانمندی‌های زیادی دارد و بر اساس گزارش‌ها، مردم پاکستان نیز به این کالا‌ها علاقه‌مند هستند و از سوی دیگر، کالا‌های پاکستانی نیز از نظر کیفیت و قیمت مورد توجه مردم ایران قرار گرفته و این امر نشان می‌دهد که زمینه‌های همکاری گسترده و متوازن میان دو ملت وجود دارد.

آقای قالیباف تأکید کرد: کلید گشودن این قفل در دستان دولت‌ها است و آنها باید تسهیل گری کنند که شرکت‌های خصوصی بتوانند با دقت و سرعت بیشتری وارد عمل شوند.

وی با اشاره به ظرفیت همکاری‌های سه‌جانبه میان ایران، پاکستان و چین، گفت: زمینه‌های فراوانی برای اجرای طرح های مشترک میان سه کشور وجود دارد و پاکستان دارای ظرفیت‌هایی است و ایران در برخی حوزه‌ها مانند انرژی، پتروشیمی و فناوری‌های پیشرفته مزیت دارد و چین نیز در حوزه سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند و اگر این توانمندی‌ها در کنار هم قرار گیرد، می‌توانیم طرح های بزرگ و مؤثری را در منطقه پایه‌گذاری کنیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: تجارت از طریق مرز شرقی با پاکستان مهم است و در این رابطه سفری را در آینده‌ای نزدیک خواهیم داشت و فرصت جاده و نزدیکی مسافت از جمله فرصت‌هایی است که باید آن را توسعه دهیم البته بازارچه‌هایی در سراوان و مناطق دیگر نیز داریم که برای توسعه آنها نیز اقدام خواهیم کرد و در هر جایی که لازم است از سمت دو کشور زیرساخت‌های جاده‌ای مدنظر قرار گیرد، ورود می‌کنیم و این اراده در پاکستان و ایران وجود دارد و پارلمان‌ها و دولت‌ها برای انجام این اقدامات اراده لازم را دارند و این توافقات وجود دارد و باید به سمت اجرایی شدن آنها گام برداریم و همکاران ما در مجلس پیگیری لازم را خواهند داشت، البته اغلب نمایندگانی که در این سفر ما را همراهی می‌کنند از استان‌های همجوار مرز پاکستان هستند و همگی برای انجام این اقدامات بسیج خواهیم شد.

آقای قالیباف در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری میان دو کشور گفت: ما فرصت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری داریم و بسیاری از عزیزانی که به قصد زیارت به ایران سفر می‌کنند، علاوه بر زیارت، به تجربه گردشگری نیز علاقه‌مند هستند و این امر فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری در نقاط مختلف کشور چه در شمال ایران و چه در شهر‌های تاریخی و فرهنگی مانند اصفهان و شیراز فراهم می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه امروز اولین پرواز مستقیم تهران-اسلام‌آباد در اسلام‌آباد به زمین نشست و این نشان‌دهنده آغاز یک فصل جدید در حمل‌ونقل هوایی بین دو کشور است. پیش از این نیز ارتباطات هوایی تهران - اسلام‌آباد، مشهد - کراچی برقرار شده و این مسیر‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تبادلات گردشگری، فرهنگی و تجاری باشد.

وی تأکید کرد: توسعه حمل‌ونقل هوایی و زمینی، از جمله راه‌آهن، یکی از موضوعات جدی در همکاری‌های ایران و پاکستان است و لازم است سایز ریل‌ها و زیرساخت‌های مرتبط هماهنگ شود و این فرصت وجود دارد و باید به سمت آن حرکت کنیم؛ امیدواریم این تجارت آزاد و تسهیل‌گری در بخش تعرفه‌ها بتواند تحول جدی در تبادلات تجاری بین ایران و پاکستان فراهم کند.