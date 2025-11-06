اگر مردم نقش خود را ایفا کنند مسیر توسعه و عدالت هموار خواهد شد

مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴، در نخستین بخش از برنامه‌های سفر دولت وفاق ملی به کردستان، در نشستی با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان، با یادآوری پیوند‌های عمیق عاطفی و فرهنگی خود با مردم کردستان اظهار داشت: دوران کودکی در همین کوچه‌ها، رودخانه‌ها و دشت‌های کردستان سپری شد و روحیه همبستگی و صداقت در همین فرهنگ شکل گرفت و امروز نیز ریشه رفتار و منش ما در همین سرزمین نهفته است.

پزشکیان با بیان اینکه کشور برای عبور از نابرابری‌ها نیازمند هم‌دلی و همکاری جمعی است گفت: فرهیختگان، هنرمندان، دانشمندان، سیاست‌مداران و ادیبان این خطه می‌توانند نیروی محرکه تغییر باشند. امروز بار سنگینی بر دوش همه ماست و حل مشکلات تنها زمانی ممکن می‌شود که اهل علم و اندیشه به میدان بیایند و در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت کنند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: هیچ جناح یا گروهی به‌تنهایی قادر به اصلاح کشور نیست و موفقیت جز با مشارکت همگانی حاصل نمی‌شود. اگر مردم در جایگاه خود نقش خود را ایفا کنند، مسیر توسعه و عدالت هموار خواهد شد. همه دشواری‌هایی که بر کشور تحمیل شده است، به دست توانای نخبگان و مردم آگاه قابل حل است.

پزشکیان با استناد به ابیاتی از اقبال لاهوری بیان کرد: «بر خویش گشا دیده و از غیر فروبند، دیدن دگر‌آموز و ندیدن دگر آموز.» این شعر دعوتی است به خودآگاهی و بیداری درونی؛ یعنی نگاه به ظرفیت‌های خویش و پرهیز از وابستگی به بیگانگان.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نخستین گام تغییر، انتخاب مدیران از میان خود مردم و نخبگان هر استان است. گام بعدی، سپردن اختیارات به سطوح محلی است تا استانداران با قدرت عمل کنند و به‌طور واقعی در جایگاه رئیس‌جمهور استان ایفای نقش نمایند.

پزشکیان ادامه داد: همان‌گونه که هر نماینده در مجلس می‌تواند روزی در جایگاه تصمیم‌گیر بنشیند، هر انسان توانا نیز باید فرصت بروز خلاقیت و نوآوری پیدا کند. کار دولت، فراهم کردن بستری است تا استعداد‌ها و اندیشه‌های مردم در میدان عمل به ظهور برسند و توانمندی‌های واقعی جامعه آشکار شود.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود گفت: دیروز نماینده بودم و امروز رئیس‌جمهور شدم، اما همان انسان مانده‌ام و هیچ تغییری نکرده‌ام. اگر بتوانیم این ذهنیت را از میان برداریم که عده‌ای در بالا جایگاهی متفاوت از دیگران دارند و پایین‌تر‌ها بی‌سهم از فهم و درک‌اند، بخش بزرگی از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.

مسعود پزشکیان با تأکید بر رفع نگاه تبعیض‌آمیز در ساختار مدیریتی کشور بیان کرد: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هیچ‌کس خود را جدا از مردم نپندارد. تلاش دولت این است که اختیارات لازم به استان‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها واگذار شود تا در چارچوب قانون، سیاست و چشم‌انداز ملی، خلاقیت و نوآوری به‌صورت محلی متبلور گردد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ابیاتی دیگر از اقبال لاهوری تصریح کرد: «همچو آینه مشو محو جمال دگران، از دل و دیده فرو شوی خیال دگران. در جهان بال و پر خویش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. آتش از ناله مرغان حرم‌گیر و بسوز، آشیانی که نهادی دگران.» این ابیات تأکید دارد که تکیه بر توان خویش، راز بیداری و پیشرفت است.

پزشکیان اظهار داشت: باید به خود تکیه کنیم و به ظرفیت‌های درونی‌ایمان داشته باشیم. دولت موظف است مسیر حرکت را هموار کند، موانع را بردارد و اجازه دهد مردم توانایی‌های خود را نشان دهند. در حد توان، دولت در کنار مردم خواهد ایستاد تا خلاقیت و اراده جمعی به نتیجه برسد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: سرزمین کردستان از کوه و دشت تا جنگل و دریاچه، دارای سرمایه‌های ارزشمندی است و این فرهنگ غنی، پایه حرکت به‌سوی آینده است. سرمایه واقعی، همین مردم و اندیشمندانی هستند که می‌توانند این ظرفیت‌ها را زنده کنند و از آن رونق، آبادانی و افتخار بسازند.

پزشکیان با اشاره اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسایل استانی بیان کرد: در کردستان حدود ۵۰۰ سمن فعال وجود دارد و با چنین ظرفیتی دیگر نباید مشکلی در مسیر مشارکت اجتماعی باقی بماند. سمن‌ها بسته به نوع فعالیت و گروه هدف می‌توانند بستر حل مسایل جامعه باشند و دولت هم باید پشتیبان این حرکت باشد.

رئیس جمهور گفت: امید و تکیه‌گاه واقعی در اداره کشور بر علما، سیاست‌مداران، دانشگاهیان، نخبگان، کارآفرینان و همین سازمان‌های مردمی است که ریشه در جامعه دارند.

بزرگ‌ترین سرمایه هر ملت، مردمی است که خود را مسئول بدانند و به بهبود وضع پیرامون خویش بیندیشند.

پزشکیان تأکید کرد: دولتی که در طول سال‌ها بزرگ و هزینه‌زا شده است، امروز بخش عمده‌ای از تورم را بر دوش مردم گذاشته است. در حالی‌که دولت باید خدمت‌گزار تولیدکنندگان باشد، در بسیاری از بخش‌ها به جا‌هایی رسیده‌ایم که مدیر و رئیس فراوان داریم، اما بهره‌وری اندک است. مسیر اصلاح در کوچک‌سازی دولت نهفته است، هرچند کاری سخت و زمان‌بر خواهد بود، زیرا بسیاری به ریاست و تشریفات عادت کرده‌اند و این نگاه باید تغییر کند.

رئیس جمهور افزود: هر هزینه‌ای که دولت از توان مالی کشور فراتر رود، در نهایت به‌صورت تورم بر معیشت مردم تحمیل می‌شود. در جلسات متعدد با استانداران تأکید شده است که کاهش هزینه‌های اجرایی در همه سطوح باید در دستور کار باشد تا توان مالی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر آزاد شود.

پزشکیان ادامه داد: از نخبگان و کنشگران اجتماعی استان درخواست می‌شود در این مسیر همراه باشند. دولت وفاق ملی در خدمت مردم است و هر اندازه توان داشته باشد برای حل مشکلات همکاری خواهد کرد. نشست مشترک سمن‌ها و فعالان کردستان در تهران برگزار خواهد شد تا خواسته‌ها و طرح‌ها به‌صورت مستقیم مورد بررسی قرار گیرد. استاندار کردستان مأموریت یافته است تا پیگیری‌ها را تا حصول نتیجه ادامه دهد.

رئیس جمهور گفت: کردستان شایستگی آن را دارد که الگوی توسعه و همدلی در کشور باشد. این سرزمین می‌تواند به جایگاهی برسد که دیگر مناطق کشور با تحسین بنگرند و آرزو کنند بخشی از این فرهنگ تلاش‌گر و پویا را داشته باشند. کردستان مظهر تلاش، انسانیت و همبستگی است و‌ایمان داریم که آینده‌ای درخشان پیش روی این خطه خواهد بود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر معنا و هدف سفر‌های استانی بیان کرد: این حضور‌ها تنها برای بازدید یا گفت‌و‌گو نیست بلکه برای لمس واقعیت زندگی مردم و شنیدن مستقیم مشکلات از زبان آنان است. هیچ گزارشی جای گفت‌وگوی‌رو در‌رو را نمی‌گیرد و هیچ آمار و جدول کاغذی نمی‌تواند عمق رنج یا امید مردم را نشان دهد.

رئیس جمهور افزود: همان‌گونه که در دوران طبابت، درمان با دیدن دقیق زخم و شنیدن درد بیمار آغاز می‌شود، در اداره کشور نیز باید رنج مردم را از نزدیک دید تا تصمیم درست گرفته شود. این سفر‌ها به همین معنا با اهمیت‌اند؛ چون می‌آموزند که گوش دادن، مقدمه اصلاح است و دیدن، شروع تغییر.

پزشکیان تأکید کرد: هدف نهایی، ساختن ایرانی است که هر استانش تکیه‌گاه دیگری باشد. کردستان با فرهنگ ریشه‌دار، مردمی سخت‌کوش و سرزمین طبیعت و اندیشه، می‌تواند نمونه‌ای از این همبستگی باشد؛ نقطه‌ای که از دل مشارکت و صداقت، الگویی برای دیگر نقاط کشور متولد شود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولتی که به مردم تکیه کند، خطا را پنهان نمی‌سازد بلکه می‌کوشد آن را اصلاح کند. شکوفایی، حاصل گفت‌و‌گو و مشارکت است نه فرمان و بخشنامه. کشور زمانی امن و آباد می‌ماند که مردم در تصمیم‌سازی شریک باشند و احساس کنند رأی و نظرشان تأثیر دارد.

پزشکیان در پایان گفت: در برابر مردم کردستان باید سر تعظیم فرود آورد. صاحبان این خاک همان کسانی‌اند که با صبوری و غیرت، همواره پاسدار مرز‌های فرهنگی و انسانی ایران بوده‌اند. امید آن است که با اتکا به‌ایمان و اتحاد، آینده‌ای درخشان برای این سرزمین رقم بخورد و پرچم تلاش، علم و اخلاق، بر بلندای کردستان و ایران برافراشته بماند.

انتهای پیام/