کنایه آذری جهرمی به دولت؛ برای رفع کسری بودجه‌تان، روی دیوار سفره مردم یادگاری ننویسید

کنایه آذری جهرمی به دولت؛ برای رفع کسری بودجه‌تان، روی دیوار سفره مردم یادگاری ننویسید
وزیر ارتباطات دولت دوازدهم تاکید کرد: تمام حرفم آن است که اگر "کارشناس" هستید؛ برای رفع کسری بودجه‌تان، فقط روی دیوار سفره مردم یادگاری ننویسید...

به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:

می‌گویند قیمت بنزین رو واقعی کنیم تا با رفع کسری بودجه تورم را کنترل کنیم و کنارش جلوی قاچاق را هم بگیریم!

به ظاهر حرفی کارشناسی و علمی‌ست. اما قبل از آن مروری کنیم بر برخی از دلایل کسری بودجه، ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز در این روزها:

۱. تحریم: درآمدهای نفتی کشور را به شدت کاهش پیدا کرده‌‌ است.

۲. ناترازی بانک‌ها: البته اخیرا یکی را منحل کردند اما بدهی آن را ظاهرا شیک و مجلسی به بانک دولت و در واقع جیب مردم منتقل کرده‌اند! :)

۳. از ما بهتران: نفت‌های فروخته شده و ارزهای برگشت داده نشده توسط به اصطلاح تراستی‌ها و از ما بهتران.

۴. عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان: مجددا در حوزه فولاد و پتروشیمی، بیش‌ترشان دولتی هستند.

تمام حرفم آن است که اگر "کارشناس" هستید؛ برای رفع کسری بودجه‌تان، فقط روی دیوار سفره مردم یادگاری ننویسید...

 

