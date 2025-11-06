به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:

می‌گویند قیمت بنزین رو واقعی کنیم تا با رفع کسری بودجه تورم را کنترل کنیم و کنارش جلوی قاچاق را هم بگیریم!

به ظاهر حرفی کارشناسی و علمی‌ست. اما قبل از آن مروری کنیم بر برخی از دلایل کسری بودجه، ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز در این روزها:

۱. تحریم: درآمدهای نفتی کشور را به شدت کاهش پیدا کرده‌‌ است.

۲. ناترازی بانک‌ها: البته اخیرا یکی را منحل کردند اما بدهی آن را ظاهرا شیک و مجلسی به بانک دولت و در واقع جیب مردم منتقل کرده‌اند! :)

۳. از ما بهتران: نفت‌های فروخته شده و ارزهای برگشت داده نشده توسط به اصطلاح تراستی‌ها و از ما بهتران.

۴. عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان: مجددا در حوزه فولاد و پتروشیمی، بیش‌ترشان دولتی هستند.

تمام حرفم آن است که اگر "کارشناس" هستید؛ برای رفع کسری بودجه‌تان، فقط روی دیوار سفره مردم یادگاری ننویسید...

انتهای پیام/