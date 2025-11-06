ملت ایران در ۸ سال دفاع مقدس با تکیه بر مبانی قرآنی به پیروزی رسید

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیست و دومین دوره آموزش نظری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: راز عظمت حضرت زهرا (س) ایستادگی ایشان در سمت درست تاریخ بود و آن حضرت در طول عمر شریف خود حتی لحظه‌ای در مسیر باطل قرار نگرفت و این می‌تواند الگو و معیار مهمی برای جامعه امروز باشد.

وی با اشاره به اهمیت انتخاب مواضع صحیح در بزنگاه‌های تاریخی، تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران با تکیه بر مبانی عقیدتی قرآنی از جمله دفاع در برابر تجاوز، بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی، نفی سلطه بیگانگان، یاری مظلومان، حفظ مراکز دینی و مقابله با فساد، در سمت درست تاریخ ایستاد و به پیروزی رسید.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با استناد به آیات متعدد قرآن کریم، دفاع از مظلومان را وظیفه همه مسلمانان دانست و افزود: بی‌تفاوتی در برابر ظلم، به‌معنای همراهی با ظالم است و ملت ایران در دفاع مقدس و همچنین حمایت از ملت‌های مظلوم منطقه، این اصل قرآنی را در عمل اثبات کرده است.

انتهای پیام/