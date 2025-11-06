️به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جریان سفر به استان بوشهر و در دیدار با آیت‌الله صفایی‌بوشهری، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بوشهر، بر ضرورت تحول در نظام اداری و تصمیم‌گیری‌های میدانی مبتنی بر واقعیت‌ها تأکید کرد و گفت:«طرح فوریت‌های اداری که با هدف اصلاح فرآیندهای اداری بر اساس بازخورد و رضایت مردم طراحی شده، به‌صورت آزمایشی در استان قزوین آغاز و نتایج مثبتی داشته است؛ به‌زودی این طرح در استان بوشهر نیز اجرا خواهد شد.»

️علاءالدین رفیع‌زاده با قدردانی از همراهی و پیگیری مسئولان استان بوشهر اظهار داشت:«یکی از مؤثرترین روش‌ها برای تصمیم‌گیری‌های واقعی، حضور میدانی در مناطق عملیاتی، شهرستان‌ها و روستاهاست. هدف ما از این سفرها صرفاً بازدید نیست، بلکه شناسایی مسائل واقعی و برنامه‌ریزی برای رفع آن‌ها بر اساس اولویت‌های مردم است.»

️وی با اشاره به نگاه دولت چهاردهم نسبت به استان‌ها افزود:«رئیس‌جمهور و اعضای دولت بر حضور مستمر در استان‌ها تأکید دارند تا گزارش‌های واقعی از وضعیت توسعه و چالش‌های مناطق کمتر برخوردار به مرکز منتقل شود. این حضور، فرصتی برای شنیدن صدای مردم و اصلاح تصمیمات در سطح ملی است.»

️رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از اجرای برنامه‌های تحولی در ساختار اداری دولت خبر داد و گفت:«در یک سال گذشته، نخستین گام مهم در مسیر تحول اداری، تدوین و تصویب برنامه تحول نظام اداری دولت چهاردهم بوده است. این برنامه بر کوچک‌سازی دولت، حذف موازی‌کاری‌ها، افزایش بهره‌وری و هوشمندسازی خدمات متمرکز است.»

️وی با اشاره به اهمیت توسعه دولت هوشمند اظهار داشت:«هر چه بتوانیم خدمات را بدون مراجعه حضوری ارائه کنیم، رضایت مردم افزایش و فساد اداری کاهش می‌یابد. اجرای طرح فوریت‌های اداری در چند استان، از جمله قزوین و به‌زودی بوشهر، گامی در همین مسیر است.»

️رفیع‌زاده در ادامه به موضوع ناترازی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی پرداخت و گفت:«در برخی شهرستان‌ها کمبود نیرو داریم، در حالی که در ستادها انباشت نیرو دیده می‌شود. هدف ما، بازتوزیع منطقی نیروی انسانی و ارتقای بهره‌وری در سراسر کشور است.»

️وی با اشاره به طراحی نظام جدید انتصاب مدیران افزود:«طرح ملی ارزیابی و انتخاب مدیران بر اساس شایستگی‌های عمومی و تخصصی به‌زودی ابلاغ می‌شود تا هر مدیر بر پایه توانمندی واقعی خود در جایگاه شایسته قرار گیرد.»

️در پایان، معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد:«اصلاح نظام اداری یکی از کلیدی‌ترین مسیرهای تحقق عدالت و رضایت مردمی است. دولت چهاردهم با رویکرد عدالت‌محور، چابک و کارآمد، مصمم است در این راه تحولی ماندگار رقم بزند.»

️همچنین در این دیدار، آیت‌الله صفایی‌بوشهری با قدردانی از حضور معاون رئیس‌جمهور در استان و توجه ویژه دولت به بوشهر، گفت:«سازمان اداری و استخدامی کشور از نهادهای کلیدی در پیشرفت ایران است و نقش آن در تحول ساختار دولت و کارآمدی نظام اداری بی‌بدیل است. تحول در نظام اداری، مقدمه تحول در سایر عرصه‌هاست و باید به آن نگاه راهبردی داشت.»

️نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ضمن اشاره به آینده نظام اداری در پرتو فناوری‌های نو، افزود:«در جهان امروز، هوش مصنوعی و دولت هوشمند، مسیر آینده اداره کشورها را ترسیم می‌کند. ورود آگاهانه و برنامه‌مند سازمان اداری و استخدامی به این عرصه می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ مدیریت کشور باشد.»

️وی با ابراز خرسندی از اجرای طرح «فوریت‌های اداری» به عنوان گامی در راستای تکریم مردم و مراجعان تصریح کرد:«این طرح در واقع نمادی از مردم‌محوری و خدمت صادقانه است؛ زیرا باید هر اقدام اداری در نهایت به رضایت مردم و ارتقای اعتماد عمومی منجر شود.»

️آیت‌الله صفایی‌بوشهری در پایان بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد و گفت:«مدیران باید در خط مقدم تحول باشند و با نگاه جهادی، زمینه تحقق دولت کارآمد و عدالت‌محور را فراهم کنند.»

️در ادامه، ارسلان زارع، استاندار بوشهر، نیز با اشاره به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی استان از جمله سهم ۹۵ درصدی در صادرات نفت خام از طریق جزیره خارگ و حضور صنایع بزرگ گاز و پتروشیمی، گفت:«با وجود این ظرفیت‌ها، سهم اشتغال استان در حوزه صنعت پایین است. انتظار داریم در پرتو تصمیمات این سفر، وضعیت اشتغال جوانان استان بهبود یابد و رضایت مردم حاصل شود.»

