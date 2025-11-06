هشدار بازرس کل لرستان به فرصتطلبان؛
اراضی حریم رودخانهها قابل تصاحب نیست
بازرس کل استان با هشدار نسبت به تصاحب اراضی حریم رودخانهها توسط افراد فرصتطلب گفت: بستر رودخانهها قابل تملک خصوصی نیست و باید با متخلفان و همکاران آنها برخورد قاطع صورت گیرد.
به گزارش ایلنا، حمزه رضایی، بازرس کل استان لرستان ضمن تبیین مأموریتهای سازمان بازرسی کل کشور، بر نقش پیشگیرانه و اصلاحگرایانه این نهاد نظارتی تأکید کرد.
بازرس کل استان لرستان با تأکید بر رویکرد اصلاحگرایانه سازمان بازرسی، هدف اصلی این نهاد را پیشگیری از فساد، صیانت از بیتالمال و هدایت دستگاههای اجرایی در مسیر خدمترسانی صحیح به مردم عنوان کرد.
رضایی با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی، تشکیل سازمان بازرسی را در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری دانست و گفت: سازمان بازرسی چشم بیدار نظام اسلامی است؛ مأموریتی که هدف آن اصلاح فرآیندها، پیشگیری از تخلفات و صیانت از بیتالمال است، نه مچگیری و تخریب مدیران.
وی با بیان اینکه وظیفه بازرسی صرفاً گزارش خطا نیست، افزود: بازرسی یعنی ساختن مسیر درست خدمت به مردم. ما مأمور اجرای عدالت در هر گزارش و هر بازرسی هستیم و در صورت وقوع تخلف، مطابق قانون، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
بازرس کل استان لرستان سلامت اداری را ستون اعتماد عمومی دانست و اظهار کرد: اعتماد مردم به نظام اسلامی سرمایهای بیبدیل است و هرگونه تخلف و بیعدالتی در دستگاههای اجرایی، ضربهای به این اعتماد خواهد بود.
رضایی با اشاره به تشکیل قرارگاه حمایت از سرمایهگذاری در استان در راستای تحقق شعار سال، از پیگیری مستمر امور مرتبط با تولید خبر داد و گفت: ما به دنبال اصلاح امور، ارتقای شفافیت و صیانت از بیتالمال هستیم و این مسیر را با قوت ادامه خواهیم داد.
وی با تأکید بر حمایت از مدیران سالم و خدوم، تصریح کرد: اگر مدیری در معرض آسیب باشد، دستش را میگیریم؛ ابتدا تذکر شفاهی و سپس کتبی میدهیم. در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نداریم و با هرگونه سوء جریان، قاطعانه برخورد میکنیم.
رضایی سه مأموریت اصلی سازمان بازرسی را «نظارت مستمر»، «پیشگیری از فساد» و «ارائه پیشنهادهای اصلاحی» عنوان کرد و از ارسال گزارشهای هشدارآمیز به مدیران اجرایی خبر داد: هدف این گزارشها، پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از تشکیل پروندههای کیفری است.
در پایان، رضایی از مردم شریف استان خواست تا تخلفات اداری و تضییع حقوق خود و بیتالمال را از طریق سامانه شبانهروزی www.۶۳۱.ir اعلام کنند تا با مشارکت عمومی، زمینه ارتقای سلامت و شفافیت در دستگاههای اجرایی فراهم شود.