به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «حسن حسن زاده» فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در یادواره شهدای زرهی استان تهران که در مجتمع فدک برگزار شد، اظهار داشت: مردانی که عهد و پیمان با خدا بستند و به جهاد ادامه می دهند یا به شهادت می رسند؛ نزد خدای متعال جایگاه والایی دارند.

وی ادامه داد: ما عهد کردیم که پای جهاد و مقابله با استکبار جهانی بایستیم ؛ بخشی از رزمندگان در دوران دفاع هشت ساله به شهادت رسیدند و بخشی هم در دفاع از کشور در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند و راه مقاومت همچنان ادامه دارد.

سردار حسن زاده عنوان کرد: فلسفه یادواره شهدا این است که ما در عهد و پیمان با شهدا هستیم؛ همچنین ما به مسیر مقاومت و ایستادگی در مقابله با استکبار جهانی ایستاده ایم.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فلسفه شکل گیری تیپ ۲۰ رمضان اضافه کرد: در دوران دفاع مقدس تیپ ۲۰ رمضان بر اساس یک الگوی مدیریت جهادی شکل گرفت و اولین گردان زرهی در این تیپ تشکیل شد؛ در حقیقت گردان های زرهی اولیه با اقدامات جهادی و غنیمت گرفتن تجهیزات از دشمن شکل گرفت.

وی با اشاره به اهمیت گردان های زرهی در جنگ زمینی در دوران دفاع مقدس، تاکید کرد: اولین گردان زرهی تیپ ۲۰ رمضان یک گردان نمونه بود و در ساختار، سازمان، نت (بازبینی تجهیزات و بررسی آمادگی تجهیزات) و تشکیلاتش سرآمد بود.

سردار حسن زاده با اشاره به اینکه امروز جنگ تمدن ها بین تمدن اسلامی و تمدن غربی شکل گرفته، یادآور شد: امروز در یک روند مقابله و مبارزه با دشمن استکباری هستیم که در این مقابله یک جنگ ترکیبی همه جانبه شکل گرفته است.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با بیان اینکه دشمن یک نبرد ترکیبی تمام عیار را علیه ما به راه انداخته، اما ما جانانه و فعالانه دفاع کردیم، تصریح کرد: ما در عرصه های مختلف از جمله عرصه اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با دشمن در حال مبارزه هستیم.

وی ادامه داد: پس از گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ما همچنان در اوج هستیم؛ همچنین ما در این مدت با دو تهاجم همه جانبه دشمن مواجه بودیم و در مقابل این دو تهاجم با پشتیبانی رهبری و نیروهای مسلح محکم ایستادیم.

سردار حسن زاده با تاکید بر اینکه آمریکا از اقتدار ایران عصبانی است، ادامه داد: رژیم صهیونیستی نیز در پرتگاه نابودی است و هر کاری را برای بقای خود انجام می دهد.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران خطاب به مسئولان با اشاره به اهمیت داشتن موضعی محکم در مقابل استکبار، بزرگ اظهار داشت: این جبهه کنونی جبهه حسینی و یزیدی است و اختلاف ما با آمریکا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی ذاتی، دینی و انسانی است.

وی ادامه داد: دشمنان برای رسیدن به اهداف مادی خود از هیچ اقدامی فروگذار نیستند و کوچک و بزرگ و مرد و زن را می کشند تا به اهداف خود برسند.

سردار حسن زاده ادامه داد: جنگ حق و باطل کنونی، تمام نشدنی و ترکیبی است؛ اما روند مبارزات نشان می دهد که جبهه انقلاب اسلامی علیرغم همه مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان قدرتمندانه پیش می رود.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با اشاره به لزوم تبیین نقاط قوت و ایجاد امید در جامعه ادامه داد: تمام غرب جبهه ای یکپارچه را علیه ایران تشکیل دادند اما تاکنون راه به جایی نبردند؛ همانطور که در جنگ هشت ساله هم شاهد بودیم که جبهه استکبار راه به جایی نبرد.

وی تاکید کرد: دشمنان به دنبال نابودی انقلاب اسلامی هستند؛ همانطور که در جنگ ۱۲ روزه ما شاهد بودیم و در این جنگ ما در مقابل آمریکا، رژیم صهیونی و کل ناتو ایستادیم‌؛ ما در حقیقت کل ناتو را شکست دادیم و این بی نظیر است.

سردار حسن زاده با اشاره به مقاومت ستودنی جنبش انصار الله و حماس در مقابل رژیم صهیونیستی تاکید کرد: اگر بخواهیم میزان ضعف ارتش رژیم صهیونیستی را ببینیم باید به مقاومت حماس، جهاد اسلامی و جنبش انصار الله بنگریم.

هنوز بسیاری از توانایی‌های نیروهای مسلح را نشان ندادیم

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی و همپیمانانش با یک اشتباه محاسباتی وارد جنگ با ایران شدند، گفت: آن ها فکر می کردند با ترورهای کور و حمله به شهرها و سکوهای موشکی می توانند سقوط نظام را رقم بزنند اما اینگونه نشد؛ برای مثال در یکی از شهرهای موشکی هفت درب ورودی و خروجی را هدف قرار دادند؛ اما از روز پنجم جنگ ۱۲ روزه از همان شهر موشکی، به سرزمین های اشغالی شلیک موشک از سرگرفته شد.

وی گفت: در اولین روز جنگ ۱۲ روزه ۱۵۰ موشک و ۳۵۰ پهپاد شلیک کردیم و این بی نظیر بوده است.

فرمانده سپاه محمد رسول الله با تاکید بر اینکه شلیک ۵۵۰ موشک، دشمن را وادار به تسلیم کرد، گفت: ما هر چه پیش می رفتیم تعداد کم شلیک می کردیم و همه به هدف می خوردند؛ همچنین همه دیدند که پدافند یکپارچه جهانی رژیم صهیونی شکست خورده است.

وی گفت: ما هنوز بسیاری از توانایی ها را نشان ندادیم و وضعیت امروز ما از اوایل جنگ ۱۲ روزه به مراتب بهتر است.

فرمانده سپاه تهران تاکید کرد: بخش عمده ای از توانمندی های ما را هنوز دشمن ندیده و به همین توانمندی بخش دیگری اضافه کردیم؛ دشمن به خوبی از این موضوع آگاه است که اگر می دانستند، ضعیف بودیم حتما حمله مجددی را طراحی می کردند.

سردار حسن زاده ادامه داد: همه توانمندی هایی که بدست آوردیم را مدیون پایمردی شهدا هستیم و امید هست که خداوند به همه ما ثبات قدم و عاقبت بخیری هدیه دهد.