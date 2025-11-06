امیر سرتیپ دوم فولادی:
رقابتهای وزنهبرداری سیزم، جلوهای از وحدت فرهنگی و نظامی را به نمایش گذاشت
رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح در آیین اختتامیه مسابقات وزنه برداری سیزم، گفت: رقابتهای وزنهبرداری سیزم، جلوهای از وحدت فرهنگی و نظامی را به نمایش گذاشت.
امیر سرتیپ دوم فولادی افزود: این روزها، صداقت در پذیرش خطا و اراده برای بازگشت قویتر، ترجمان تلاش و کوشش و همت بالا است و از کوشش و در سایه شما همانا دوستی از طریق ورزش محقق شد.
رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در این رقابتها شاهد بودیم که چگونه انضباط نظامی با جوانمردی ورزشی جمع شد و رقابت، پلی برای فهم متقابل شد.
امیر سرتیپ فولادی با اشاره به حضور تیمهای ایران، روسیه، کره شمالی، ازبکستان، سریلانکا، قزاقستان، ارمنستان و نیجریه در رقابت های وزنه برداری سیزم، گفت: حضور این تیمها جلوهای زیبا از تنوع فرهنگی، همگرایی نظامی و ورزشی را به نمایش گذاشت.
وی از سرپرستان هیئتها، مربیان سختکوش، تیمهای پزشکی و تدارکات، مسئولین شهرستان بابلسر و داوران که قضاوتهای دقیق و بیطرفانه را معنا کردند و از رسانهها که روایتگر درست تلاش جمعی بودند، قدردانی کرد.
امیر سرتیپ دوم فولادی در پایان گفت: از خداوند متعال مسئلت دارم که توفیق، سلامت، عزت و کامیابی را در مسیر خدمت و ورزش به همه شما ارزانی دارد. امیدوارم در رقابتهای آینده هم در کنار رکوردها، با هم رفیق بوده و از امروز فراتر و دوستیهایمان پایدارتر باشد و این روزها به سرمایهای برای امنیت و آرامش ملتها تبدیل گردد