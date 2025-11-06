به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم «جمشید فولادی» رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح و رئیس سیزم ایران در آیین اختتامیه اولین دوره مسابقات وزنه‌برداری ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۵) که به میزبانی نیروی پدافند هوایی ارتش و با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری در سالن شهید نوبخت شهر بابلسر برگزار شد، با قدردانی از تمامی عوامل برگزاری این دوره از رقابت ها، اظهار داشت: به عنوان رییس سیزم ایران افتخار دارم در لحظه‌ای سخن بگویم که نخستین فصل رقابت‌های وزنه‌برداری سیزم با توفیق الهی به پایان می‌رسد.

امیر سرتیپ دوم فولادی افزود: این روزها، صداقت در پذیرش خطا و اراده برای بازگشت قوی‌تر، ترجمان تلاش و کوشش و همت بالا است و از کوشش و در سایه شما همانا دوستی از طریق ورزش محقق شد.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: در این رقابت‌ها شاهد بودیم که چگونه انضباط نظامی با جوانمردی ورزشی جمع شد و رقابت، پلی برای فهم متقابل شد.

امیر سرتیپ فولادی با اشاره به حضور تیم‌های ایران، روسیه، کره شمالی، ازبکستان، سریلانکا، قزاقستان، ارمنستان و نیجریه در رقابت های وزنه برداری سیزم، گفت: حضور این تیم‌ها جلوه‌ای زیبا از تنوع فرهنگی، همگرایی نظامی و ورزشی را به نمایش گذاشت.

وی از سرپرستان هیئت‌ها، مربیان سخت‌کوش، تیم‌های پزشکی و تدارکات، مسئولین شهرستان بابلسر و داوران که قضاوت‌های دقیق و بی‌طرفانه را معنا کردند و از رسانه‌ها که روایتگر درست تلاش جمعی بودند، قدردانی کرد.

امیر سرتیپ دوم فولادی در پایان گفت: از خداوند متعال مسئلت دارم که توفیق، سلامت، عزت و کامیابی را در مسیر خدمت و ورزش به همه شما ارزانی دارد. امیدوارم در رقابت‌های آینده هم در کنار رکوردها، با هم رفیق بوده و از امروز فراتر و دوستی‌هایمان پایدارتر باشد و این روزها به سرمایه‌ای برای امنیت و آرامش ملت‌ها تبدیل گردد