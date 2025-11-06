خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر سرتیپ دوم فولادی:

رقابت‌های وزنه‌برداری سیزم، جلوه‌ای از وحدت فرهنگی و نظامی را به نمایش گذاشت

رقابت‌های وزنه‌برداری سیزم، جلوه‌ای از وحدت فرهنگی و نظامی را به نمایش گذاشت
کد خبر : 1710404
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح در آیین اختتامیه مسابقات وزنه برداری سیزم، گفت: رقابت‌های وزنه‌برداری سیزم، جلوه‌ای از وحدت فرهنگی و نظامی را به نمایش گذاشت.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم «جمشید فولادی» رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های  مسلح و رئیس سیزم ایران در  آیین اختتامیه اولین دوره مسابقات وزنه‌برداری  ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۵) که به میزبانی نیروی پدافند هوایی ارتش و با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری در سالن شهید نوبخت شهر بابلسر برگزار شد، با قدردانی از تمامی عوامل برگزاری این دوره از رقابت ها، اظهار داشت: به عنوان رییس سیزم ایران افتخار دارم در لحظه‌ای سخن بگویم که نخستین فصل رقابت‌های وزنه‌برداری سیزم با توفیق الهی به پایان می‌رسد.

امیر سرتیپ دوم فولادی افزود: این روزها، صداقت در پذیرش خطا و اراده برای بازگشت قوی‌تر، ترجمان تلاش و کوشش و همت بالا است و  از کوشش و در سایه شما همانا دوستی از طریق ورزش محقق شد.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: در این رقابت‌ها شاهد بودیم که چگونه انضباط نظامی با جوانمردی ورزشی جمع شد و رقابت، پلی برای فهم متقابل شد.

امیر سرتیپ فولادی با اشاره به حضور تیم‌های ایران، روسیه، کره شمالی، ازبکستان، سریلانکا، قزاقستان، ارمنستان و نیجریه در رقابت های وزنه برداری سیزم، گفت: حضور این تیم‌ها جلوه‌ای زیبا از تنوع فرهنگی، همگرایی نظامی و ورزشی را به نمایش گذاشت.

وی از سرپرستان هیئت‌ها، مربیان سخت‌کوش، تیم‌های پزشکی و تدارکات، مسئولین شهرستان بابلسر و داوران که قضاوت‌های دقیق و بی‌طرفانه را معنا کردند و از رسانه‌ها که روایتگر درست تلاش جمعی بودند، قدردانی کرد.

امیر سرتیپ دوم فولادی در پایان گفت: از خداوند متعال مسئلت دارم که توفیق، سلامت، عزت و کامیابی را در مسیر خدمت و ورزش به همه شما ارزانی دارد. امیدوارم در رقابت‌های آینده هم در کنار رکوردها، با هم رفیق بوده و از امروز فراتر و دوستی‌هایمان پایدارتر باشد و این روزها به سرمایه‌ای برای امنیت و آرامش ملت‌ها تبدیل گردد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ