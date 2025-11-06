بانک اطلاعاتی همسران پاسداران تهیه میشود
به گزارش ایلنا، نشست علمی تخصصی سرشبکههای حضرت زینب (س) قرارگاه پشتیبانی ستاد فرماندهی کل سپاه، امروز پانزدهم آبان ماه، با حضور حجتالاسلام والمسلمین کاظم زنگنه، معاون امور خانواده سپاه، سرکار خانم عابد سرشبکه حضرت زینب (س)، معاونت امور خانواده سپاه، سرکار خانم حیدری، مسئول معاونت امور خانواده قرارگاه پشتیبانی ستاد فرماندهی کل سپاه و دبیر قرارگاه جوانی جمعیت حوزه مرکزی سپاه، دکتر مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین (ع) و دکتر علیپور، مسئول کارگروه تحقیق، پژوهش و مطالعات قرارگاه جوانی جمعیت سپاه و مسئول پژوهشگاه علمی جمعیت و خانواده دانشگاه جامع امام حسین (ع) و خانواده معزز و معظم شهدای گرانقدر اقتدار ایران اسلامی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، برگزار کنندگان در این نشسست به مسائل کلیدی خانواده، جمعیت و نقش شبکه حضرت زینب (س) پرداختند.
شبکه حضرت زینب (س)؛ پل ارتباطی ستاد و خانوادهها برای تحکیم بنیان خانواده
سرکار خانم حیدری، مسئول معاونت امور خانواده قرارگاه پشتیبانی ستاد فرماندهی کل سپاه، ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شبکه حضرت زینب (س) را پل ارتباطی میان ستاد و خانوادههای سپاه توصیف کرد و اظهار داشت: این شبکه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و فرمانده کل سپاه، مأموریت دارد با توانمندسازی دختران پاسداران بالای ۱۶ سال، تولید محتوای آموزشی در حوزه تربیت فرزند و سواد رسانه، و ارزیابی مستمر برنامههای فرهنگی، بنیان خانواده را در سپاه استوار سازد.
وی از فعالیت ده کارگروه تخصصی در حوزههای مسکن، خدمات رفاهی، حقوق و مهارتافزایی خبر داد و خواستار مشارکت فعال اعضای شبکه در نظرسنجی برنامههای فرهنگی شد.
همچنین در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین کاظم زنگنه با مرور تاریخ انقلاب اسلامی، به عدم باور دشمنان به عظمت انقلاب در ابتدا اشاره کرد و گفت: زمانی که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) پا گرفت، اگر میدانستند امام میخواهد چنین حماسهای به وجود بیاورد، همانطور که هواپیمای مسافربری ما را بر فراز خلیج فارس زدند، به راحتی میتوانستند هواپیمای امام را هم بزنند. آنها عظمت این انقلاب را باور نداشتند.
وی به دو شکست بزرگ دشمن در جنگ سیاسی با راهاندازی گروهکها و جنگ نظامی در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: ایران با رهبری بیدار امام (ره) و امت غیور، در هر دو جبهه پیروز شد.
معاون امور خانواده سپاه تاکید کرد: امروز کشور درگیر یک جنگ نرم تمامعیار است و همانطور که رهبر معظم انقلاب اخیراً فرمودند، باید در این جبهه نیز پیروز شویم.
وی با بیان اینکه عامل اصلی پیروزی ملت ایران معنویت و ارتباط با خداست، تصریح کرد: دشمن پس از شکستهای قبلی، جنگ فرهنگی را آغاز کرده و مقام معظم رهبری از همان ابتدا با عناوینی چون "شبیخون فرهنگی"، "تهاجم فرهنگی" و "ناتوی فرهنگی" نسبت به این خطر هشدار دادند.
حجت الاسلام والمسلمین زنگنه با تأکید بر جایگاه بسیار بلند زن در اسلام، زنان را افسران جنگ نرم و علمداران این جبهه خواند و به نمونههای تاریخی از جمله آسیه، هاجر، خدیجه کبری و حضرت زهرا (س) اشاره کرد و افزود: در دفاع مقدس نیز بیش از ۲۲ هزار زن امدادگر در میدانهای نبرد حضور داشتند و مادران شهدا با تقدیم چهار یا پنج فرزند، حماسهآفرینی کردند. امروز نیز شما خواهران، افسران این جنگ هستید.
وی به تشریح چگونگی شکلگیری شبکه حضرت زینب (س) پرداخت و بیان کرد: این شبکه، دستاورد و پیشنهاد شهید عالی مقام، سپهبد سلیمانی است و امروز بیش از ۳۰ هزار نفر از همسران بافضیلت، نخبه و متدین در آن فعال هستند.
بانک اطلاعاتی همسران پاسداران تهیه میشود
در ادامه سرکار خانم عابد، سرشبکه حضرت زینب (س) معاونت امور خانواده سپاه، ساختار خوشهای شبکه را تشریح کرد و گفت: این ساختار شامل سرشبکه اصلی، فرمانده ستاد، سرشبکههای فرعی، سرگروهها و اعضا است تا سازماندهی منسجمی بر اساس تخصص پاسداران و همسرانشان ایجاد شود.
وی شناسایی ظرفیتها و تخصصهای همسران پاسداران را نخستین گام موفقیت شبکه دانست و اعلام کرد: بانک اطلاعاتی جامعی از این ظرفیتها تهیه خواهد شد. بسیاری از همسران هنوز عضو شبکه نیستند و اطلاعات کافی ندارند.
عابد فعالیت شبکه را فراتر از فضای مجازی و انتشار محتوا توصیف و تأکید کرد: کار اصلی در فضای حقیقی و بر پایه مسئلهشناسی دقیق است. پویش سراسری مسئلهشناسی برای شناسایی دغدغههای خانوادهها راهاندازی شده و پس از آن، دورههای آموزشی در حوزه هوش مصنوعی و سواد رسانه برگزار میشود.
سرشبکه حضرت زینب (س) با اشاره به ضعف تولید محتوای اصیل و بیانگیزگی در برخی گروهها، خواستار ریشهیابی این مسائل و آموزش اعضا شد. وی حمایت مسئولان معاونتها را شرط موفقیت دانست و ارائه کتابچه تبیینی شبکه و برنامههای مدون را برای جلب همکاری و بودجه فرهنگی ضروری خواند.
سند ۲۰۳۰؛ تلاش غرب برای مخدوش کردن هویت جنسی
همچنین مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سند ۲۰۳۰ را ابزاری برای تضعیف خانواده و ترویج روایتهای نادرست جنسیتی توسط غرب دانست و گفت: بانوان حاضر در این نشست، سربازان نامرئی جبهه حق در فضای مجازی هستند و لزوم روایت دستاوردهای انقلاب در حمایت از زنان تأکید میشود.
وی با اشاره به بیش از ۲۰۰ قانون حمایتی از زنان پس از انقلاب و جایگاه نخست بانوان پارالمپیک ایران، اظهار کرد: بهرهگیری از شاهنامه فردوسی و تطبیق شخصیتهای تاریخی با شهیدههایی چون مریم فرهانیان و نسرین افضل برای تقویت هویت دختران را پیشنهاد میدهم. همچنین مطالعه آثار منتقدان غربی و اندیشمندان داخلی مانند دکتر آیتاللهی و دکتر علاسوند امری ضروری است.
شکست راهبردی در حوزه جمعیت؛ نرخ باروری به زیر ۱.۴۶ رسید
علیپور، مسئول پژوهشگاه علمی جمعیت و خانواده سپاه، با استناد به هشدار رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۲، اعلام کرد: فرصت دهساله جبران بحران جمعیت به پایان رسیده و ایران شکست راهبردی در این حوزه را تجربه کرده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ باروری کل از ۶.۲ فرزند در سال ۱۳۶۷ به زیر ۱.۴۶ رسیده است، متذکر شد: این کاهش سریع، برنامهریزیشده و غیرطبیعی است. سیاست کنترل جمعیت طراحیشده توسط دانشگاه هاروارد در سال ۱۳۵۲ آغاز شد، پس از انقلاب متوقف گردید اما در سال ۱۳۶۸ مجدداً به عنوان سیاست رسمی اجرا شد و در عرض سه سال ایران را به رتبه نخست سرعت کاهش جمعیت در جهان رساند.
علیپور محور اصلی این سیاستها را زنان، تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی آنان دانست و افزود: سیاستهای افزایش جمعیت که سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، هفت سال منتظر تصویب قانون ماند و پس از قانون جوانی جمعیت در ۱۴۰۰ نیز هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
وی با مقایسه بینالمللی، موفقیت محدود ۳۸ کشور دیگر در جبران کاهش جمعیت را یادآور شد و تنها ازبکستان و قزاقستان را با تمرکز بر جمعیت روستایی و شهرهای کوچک موفق دانست و در ادامه تأکید کرد: دشمن اکنون از ابزارهای قدیمی عبور کرده و بر موضوع زیست جنسی و تغییر جنسیت متمرکز شده است.
مسئول پژوهشگاه علمی جمعیت و خانواده سپاه جمعیت سه راهکار فرهنگی ارائه و عنوان کرد: اصلاح تصویر خانواده پرفرزند به خانواده خوشفرزند و الگوسازی خانوادههای موفق؛ تقویت حمایت بیننسلی و خانواده گسترده و بازگرداندن ارزش مادری به جایگاه اصلی در منظر زنان سه راهکار فرهنگی برای افزایش جمعیت و ترغیب خانودهها به فرزندآوری است.
وی مسئله جمعیت را امنیتی و جهانی علیه مسلمین دانست و گفت: ما باید نگاهی فراتر از مرزها به توزیع و استقرار جمعیت مسلمانان در مناطق راهبردی و مرزی داشته باشیم.
در این نشست از خانواده معظم شهدای اقتدار ایران از جمله همسر سپهبد شهید حسین سلامی، همسر سرلشکر شهید عباس نیلفروشان، همسر سرلشکر شهید محمد کاظمی، همسر، مادر و فرزندان سردار سرتیپ دوم شهید مسعود شانهئی برگزار تجلیل به عمل آمد.
نشست تخصصی سرشبکههای حضرت زینب (س) سپاه با تأکید بر نقش محوری شبکه حضرت زینب (س) در مسئلهشناسی، توانمندسازی و عملیات فرهنگی در فضای حقیقی به پایان رسید.