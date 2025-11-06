عراقچی پس از افتتاح نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان:
آمریکاییها تنها کشورهایی را میپسندند که در خدمت منافع خودشان باشند
وزیر امور خارجه، پس از افتتاح نمایندگی استانی وزارت امور خارجه در همدان گفت: آمریکایی ها تنها کشورهایی را میپسندند که در خدمت منافع خودشان باشند و با کشورهای مستقل دشمنی میورزند، همانطور که سالهاست با جمهوری اسلامی ایران چنین کردهاند. اکنون نیز ونزوئلا را تهدید میکنند که این اقدام از نظر جامعه بینالملل محکوم است.
به گزارش ایلنا، مراسم افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان همدان با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نماینده ولیفقیه در استان، استاندار همدان و جمعی از مقامات ارشد سیاسی و اجرایی کشور برگزار شد.
این دفتر با هدف تسهیل ارتباطات بینالمللی استان، گسترش دیپلماسی اقتصادی و توسعه همکاریهای خارجی همدان آغاز به کار کرده است.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از افتتاح نمایندگی استانی وزارت امور خارجه در همدان گفت: افتتاح این دفتر میتواند نقش مؤثری در توسعه روابط اقتصادی، علمی و فرهنگی استان ایفا کند و همچنین به هموطنانی که در همدان امور کنسولی یا اداری دارند، کمک خواهد کرد تا کارهایشان بهصورت محلی انجام شود. آقای بابایی راغب، از همکاران با تجربه وزارت امور خارجه، مسئولیت این دفتر را بر عهده خواهند داشت. از آقای استاندار همدان نیز قدردانی میکنم که با همکاری خود، فضای اداری این دفتر را در استانداری در اختیار ما قرار دادند. همچنین ساختمان مستقلی در شهر برای این دفتر در نظر گرفته شده که پس از آمادهسازی، فعالیتها به آنجا منتقل خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مقامات آمریکا درخصوص ونزوئلا گفت: خوی سلطهطلبی و تجاوزگری آمریکا در نقاط مختلف جهان آشکار است. آنها تنها کشورهایی را میپسندند که در خدمت منافع خودشان باشند و با کشورهای مستقل دشمنی میورزند، همانطور که سالهاست با جمهوری اسلامی ایران چنین کردهاند. اکنون نیز ونزوئلا را تهدید میکنند که این اقدام از نظر جامعه بینالملل محکوم است.