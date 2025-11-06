خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی مسائل اداری و استخدامی استان بوشهر در دستور کار معاون رئیس‌جمهور

بررسی مسائل اداری و استخدامی استان بوشهر در دستور کار معاون رئیس‌جمهور
کد خبر : 1710296
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: هدف اصلی از سفر به استان بوشهر، بررسی میدانی مسائل و مشکلات اداری و تصمیم گیری برای بهبود نظام اداری استان است.

به گزارش ایلنا،  علاءالدین رفیع‌زاده در بدو ورود به استان بوشهر با بیان اینکه هدف سفر‌های استانی، آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات اجرایی استان‌هاست، اظهار داشت: در این سفر تلاش می‌کنیم با بازدید از چند طرح اجرایی و برگزاری جلسه شورای اداری استان، مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری بوشهر را مورد بررسی قرار دهیم و برای حل آنها تصمیم‌های مناسبی گرفته شود.

وی افزود: در این سفر، یکی از محور‌های اصلی، بررسی موضوع ساختار اداری و وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی استان است تا بتوانیم از نزدیک مشکلات موجود در شهرستان‌ها و واحد‌های عملیاتی را شناسایی و در خصوص تأمین نیروی انسانی تصمیم گیری کنیم.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور همچنین درباره برگزاری آزمون‌های استخدامی امسال یادآور شد: به طور معمول سالی ۲ بار آزمون استخدامی برگزار می‌کنیم. در نیمه نخست امسال یک مرحله آزمون انجام شد و هم‌اکنون برخی دستگاه‌ها درخواست مجوز‌های جدید داده‌اند که در حال بررسی است. به احتمال زیاد در نیمه دوم سال نیز آزمون دیگری برگزار خواهد شد، اما زمان دقیق آن بستگی به میزان مجوز‌های صادره و تعداد دستگاه‌های متقاضی دارد که پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی عمومی انجام خواهد شد.

رفیع‌زاده با تأکید بر سیاست تمرکز مجوز‌های استخدامی در مناطق عملیاتی و شهرستان‌ها گفت: هدف ما این است که مجوز‌های استخدامی را به جای ستاد‌ها و مراکز متمرکز، در شهرستان‌ها و واحد‌هایی که مستقیماً به مردم خدمت ارائه می‌دهند اختصاص دهیم تا ضمن ارتقای کارآمدی دستگاه‌ها، کیفیت ارائه خدمات به مردم نیز  افزایش یابد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ