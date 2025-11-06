به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیع‌زاده در بدو ورود به استان بوشهر با بیان اینکه هدف سفر‌های استانی، آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات اجرایی استان‌هاست، اظهار داشت: در این سفر تلاش می‌کنیم با بازدید از چند طرح اجرایی و برگزاری جلسه شورای اداری استان، مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری بوشهر را مورد بررسی قرار دهیم و برای حل آنها تصمیم‌های مناسبی گرفته شود.

وی افزود: در این سفر، یکی از محور‌های اصلی، بررسی موضوع ساختار اداری و وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی استان است تا بتوانیم از نزدیک مشکلات موجود در شهرستان‌ها و واحد‌های عملیاتی را شناسایی و در خصوص تأمین نیروی انسانی تصمیم گیری کنیم.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور همچنین درباره برگزاری آزمون‌های استخدامی امسال یادآور شد: به طور معمول سالی ۲ بار آزمون استخدامی برگزار می‌کنیم. در نیمه نخست امسال یک مرحله آزمون انجام شد و هم‌اکنون برخی دستگاه‌ها درخواست مجوز‌های جدید داده‌اند که در حال بررسی است. به احتمال زیاد در نیمه دوم سال نیز آزمون دیگری برگزار خواهد شد، اما زمان دقیق آن بستگی به میزان مجوز‌های صادره و تعداد دستگاه‌های متقاضی دارد که پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی عمومی انجام خواهد شد.

رفیع‌زاده با تأکید بر سیاست تمرکز مجوز‌های استخدامی در مناطق عملیاتی و شهرستان‌ها گفت: هدف ما این است که مجوز‌های استخدامی را به جای ستاد‌ها و مراکز متمرکز، در شهرستان‌ها و واحد‌هایی که مستقیماً به مردم خدمت ارائه می‌دهند اختصاص دهیم تا ضمن ارتقای کارآمدی دستگاه‌ها، کیفیت ارائه خدمات به مردم نیز افزایش یابد.

