پیام تسلیت معاون اول رئیسجمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
به گزارش ایلنا، محمد رضا عارف معاون اول رئیسجمهور، در پی درگذشت صابر کاظمی، بازیکن جوان تیم ملی والیبال ایران، با صدور پیامی این ضایعه تلخ را به خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش کشور تسلیت گفت.
در متن پیام عارف آمده است:
صابر کاظمی عزیز، جوان برومند و ستاره خوشآتیه تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران از میان ما رفت و باعث غم و اندوه دوستدارانش شد.
این ورزشکار توانمند، با تعهد، تلاش و روحیه پهلوانی خود، نمونهای از نسل پرانرژی و بااستعداد جوانان ایران بود که نام میهن را در میادین بینالمللی با افتخار بر زبانها جاری ساخت. فقدان زودهنگام او، ضایعهای تلخ برای جامعه ورزش و مردم قدرشناس ایران است.
اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه ورزش کشور، مربیان، همتیمیها و همه دوستداران صابر عزیز تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن جوان برومند رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان و دوستدارانش صبر و آرامش مسالت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور