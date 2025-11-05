خاطرات ۸ سال فعالیت اسحاق جهانگیری در دولت تدبیر و امید منتشر شد
معاون اول رئیسجمهوری در دولتهای یازدهم و دوازدهم از انتشار کتاب خاطرات دوران ۸ سالهی فعالیت خود به عنوان معاون اول رئیس جمهوری با عنوان «در اندیشه ایران» خبر داد.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری در دولتهای یازدهم و دوازدهم در کانال شخصی خود در تلگرام از انتشار کتاب خاطرات دوران ۸ سالهی فعالیت خود به عنوان معاون اول رئیس جمهوری با عنوان «در اندیشه ایران» خبر داد و نوشت:
«کتاب خاطراتم از دوران هشت سالهی معاون اولی در سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ منتشر شد.
آنچه در این کتاب میخوانید بخشی از تجربههای من در مواجهه با مسائل ایران در مدت هشت سال مسئولیت معاون اولی رئیس جمهور است. این دورهٔ هشت ساله، دورانی پیچیده و دشوار و پرفراز ونشیب در فرآیند حکمرانی و چالشهای آن و نیز تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور بود، و حضور از نزدیک در متن این تحولات و چالشها به فهم مسائل بنیادین ایران کمک فراوانی کرد.
یقیناً آنچه در این زمینه تاکنون نوشته و گفتهام، بسیار کمتر از آن چیزی است که در دوران اقدام و اجرا حس کرده و فهمیدهام. دغدغهٔ فهم درونی مسائل جامعه، سیاست و مدیریت کشور همواره بخش جداییناپذیری از حیات سیاسی، اجتماعی و مدیریتی من بوده است.»