دومین دوره آموزشی «مدیر در قامت مربی» آغاز به کار کرد

به گزارش ایلنا، در مراسم آغاز این دوره که در راستای برنامه‌های توان‌افزایی مدیران دستگاه‌های اجرایی و با هدف ارتقا مهارت‌های مربی‌گری و توسعه شبکه مدیران زن برگزار شده است، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون سیاسی وزارت کشور، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده و رئیس مرکز زنان وزارت کشور حضور داشتند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در این مراسم گفت: دوره آموزشی «مدیر در قامت مربی» یکی از پیشرفته‌ترین برنامه‌های توان‌افزایی در حوزه منابع انسانی است که به مدیران می‌آموزد چگونه شنیدن مؤثر، بدون قضاوت و با درک عمیق از مسائل را تمرین کنند.

زهرا بهروزآذر با اشاره به شکاف‌های موجود در حوزه اقتصادی و سیاسی زنان افزود: بیش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاه‌ها زنان هستند، اما فقط ۱۴ درصد آنان در فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند. همچنین از میان ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی، فقط ۱۴ کرسی در اختیار زنان است.

وی گفت: در انتخابات شوراها نیز سهم زنان کمتر از ۱۰ درصد است و باید تلاش کنیم این نسبت افزایش یابد تا شهرها به فضاهایی مادرانه، خانواده‌محور و حامی زنان، سالمندان و کودکان تبدیل شوند.

معاون رئیس‌جمهور همچنین انتصاب رئیس مرکز زنان وزارت کشور به عنوان عضو ستاد انتخابات را نشانه‌ای از باور واقعی دولت به نقش زنان در حکمرانی دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت سیاسی زنان، چه در مقام کاندیدا و چه رأی‌دهنده، برای ما اولویت دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور هم در سخنانی، با اشاره به نقش مهم مدیران زن در نظام حکمرانی کشور گفت: ما تلاش کرده‌ایم از ظرفیت مدیران زن در سطوح مختلف مدیریتی معاونت استانداری، فرمانداری، بخشداری و ادارات کل در سراسر کشور استفاده کنیم و تا پایان دولت نیز این روند ادامه خواهد داشت.

زینی‌وند تاکید کرد: هدف ما صرفاً انتصاب مدیران زن نیست؛ بلکه استفاده از توانمندی‌های مدیرتی زنان است که این حضور تأثیر مستقیم بر توسعه کشور دارد. حضور زنان در عرصه‌های مدیریت موجب تزریق خلاقیت و نوآوری در فرآیندهای مدیریتی و در نتیجه ارتقا کیفیت حکمرانی می‌شود. ظرفیت بزرگی در این حوزه وجود دارد که ما هنوز از این ظرفیت کامل استفاده نکرده‌ایم.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور نیز، با تاکید بر ضرورت تحول در سبک مدیریت در حوزه زنان و خانواده اظهار داشت: تحول پایدار نه از دستور، بلکه از گفت‌وگو و توانمندسازی انسان‌ها آغاز می‌شود؛ این دقیقاً فلسفه عنوان این دوره مدیر به عنوان مربی است.

داداندیش گفت: در نگاه نوین مدیریتی، مدیر کسی است که الهام می‌بخشد، اعتماد می‌سازد و استعدادها را شکوفا می‌کند و تسهیلگر رشد افراد است. در حوزه زنان و خانواده بیش از هر حوزه دیگری نیازمند چنین رویکردی هستیم.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور ابراز امیدواری کرد که این دوره زمینه‌ساز تربیت نسلی از مدیران توانمند و اثرگذار باشد که بتوانند در استان‌های خود منشأ تحول و امید اجتماعی شوند.

انتهای پیام/