توضیح قائم پناه درباره احتمال افزایش قیمت بنزین و جیرهبندی آب
معاون اجرایی رئیسجمهور به شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین و جیرهبندی آب پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جعفر قائم پناه در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره تغییر قیمت بنزین گفت: برای بنزین هم هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده ولی اگر مثلا بخواهیم اقدامی کنیم اول در مورد کارتهای دولتی و ماشینهای دولتی اقدام میشود ولی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.
وی افزود: ساختمانهای دولتی باید در زمینه مصرف برق و گاز در سقف آنچه که مردم پرداخت میکنند، پرداخت هزینه داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا زمستان سختی را خواهیم داشت، گفت: نمیدانم ولی مثل پارسال انشاالله نخواهد شد. پارسال از این موقع مشکلات شروع شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره شایعاتی مربوط به جیرهبندی آب تهران، گفت: بعید است من چنین چیزی نشنیدم. الان برای مدیریت مصرف آب مشکل آب داریم ولی در حدی که جیرهبندی شود را حداقل ما نشنیدیم.
وی درخصوص مدیریت مصرف سوخت در کشور خاطرنشان کرد: برای مدیریت مصرف سوخت دولتی یعنی نهادهای دولتی و ساختمانهای اداری حتماً برنامه داریم. دیروز هم در این خصوص جلسه داشتیم که باید حداکثر صرفهجویی را داشته باشند در عین حال باید الگوسازی صورت گیرد.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری عنوان کرد: مجدداً تاکید میکنم دولت در اولویت نخست خود قرار داده است که اگر قرار باشد تغییری در نرخ حاملهای انرژی ایجاد شود، ابتدا از خود دولت آغاز شود و این، چه در زمینه ساختمانهای دولتی و چه در زمینه گاز، آب و حتی بنزین است.
قائمپناه در رابطه با گمانه زنیها برای سه نرخی شدن قیمت بنزین بیان کرد: موضوع سه حرفی شدن قیمت بنزین را اطلاع ندارم اما همانطور که گفتم قیمت در خصوص سهمیههای کارتهای سوخت مردم تغییر نخواهد کرد.
وی در خصوص بنزین سوپر عنوان کرد: قرار است بنزین سوپر به بازار میآید و قیمت آن آزاد خواهد بود که به نظرم قیمت آن از ۵۰ هزار تومان برای هر لیتر بیشتر خواهد بود.
معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص قیمت تمام شده هر لیتر بنزین خاطرنشان کرد: هماکنون بنزینی که در جایگاهها به مردم عرضه میشود، بنزینی است که هزینه آن برای دولت در هر لیتر حدود ۳۴ هزار تومان است، اما به مردم با نرخ ۱۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان فروخته میشود.