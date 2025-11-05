توضیح وزیر آموزش پرورش درباره توزیع شیر در مدارس/ برای رفع مشکل به عارف نامه نوشتیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پروروش در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره افزایش کیفیت آموزش در مداراس گفت: ما پروژه آموزش معلمان و آموزش مدیران را برای برخورداری از یک سطح کیفی داریم دنبال می‌کنیم و تقریبا حدود اگر اشتباه نکنم میانگین بین هفتاد تا هشتاد درصد معلمان را توانستیم برای رسیدن به یک سطحی از کیفیت بخشی، آموزش یکسان و برابری بدهیم که حالا داستانش را می‌دانید.

وی افزود: حتما بارها تکرار شده چه در قالب اجتماعات یادگیری، چه در قالب به اصطلاح جشنواره های مختلفی که برگزار شده و چه در قالب آموزش هایی که داده شده است. یک بخش هم تجهیزات آموزشی است که مطالعات زیادی انجام شده است یک سامانه‌ای هم طراحی کردیم که بتوانیم اطلس تجهیزات آموزشی مدارس را به دست بیاوریم و استانداردهای تجهیزات را هم مبتنی بر فناوری‌های روز مشخص کرده‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع شیر در مدارس گفت: خوشبختانه قبلا در ستاد تنظیم بازار قیمت توافقی شیر را با تمام کارخانه‌های لبنی و شرکت‌های تولیدی بسته بودیم که روی چه قیمتی باشد، این مربوط به شهریور بود بعد یک اتفاقاتی افتاد که به هر حال قیمت‌ نهاده‌ها یک مقداری تغییر کرد و الان ما باز علیرغم اینکه در دو سه تا استان توزیع شیر را شروع کرده و تفاهم‌نامه اولیه بسته بودیم، الان یک مقداری به چالش خوردیم.

وی افزود: یک نامه‌ای به دکتر عارف نوشتیم که اگر بتوانیم یک تغییراتی بدهیم که ان‌شاءالله به این سرعت بدهیم

کاظمی درباره اینکه‌ آیا این موضوع فقط مربوط به ابتدایی است، گفت: نه فقط ابتدایی نیست. همه چیز ان‌شاءالله مهیا است. امیدواریم که این مشکل کوچکی هم که ایجاد شده رفع شود و ان‌شاءالله شیر توزیع شود.ما همه چیز را آماده کرده بودیم. سخنگوی ما هم گفته بود از یکشنبه آغاز می‌شود و در دو استان هم توزیع کردیم. حالا به هر حال انشاالله که حل شود، شاید هم ان‌شاءالله تا یکشنبه در صورت رفع مشکل توزیع شیر صورت گیرد.

