خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح وزیر آموزش پرورش درباره توزیع شیر در مدارس/ برای رفع مشکل به عارف نامه نوشتیم

توضیح وزیر آموزش پرورش درباره توزیع شیر در مدارس/ برای رفع مشکل به عارف نامه نوشتیم
کد خبر : 1709907
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع شیر در مدارس گفت: خوشبختانه قبلا در ستاد تنظیم بازار قیمت توافقی شیر را با تمام کارخانه‌های لبنی و شرکت‌های تولیدی بسته بودیم که روی چه قیمتی باشد، این مربوط به شهریور بود بعد یک اتفاقاتی افتاد که به هر حال قیمت‌ نهاده‌ها یک مقداری تغییر کرد و الان ما باز علیرغم اینکه در دو سه تا استان توزیع شیر را شروع کرده و تفاهم‌نامه اولیه بسته بودیم، الان یک مقداری به چالش خوردیم. یک نامه‌ای به دکتر عارف نوشتیم که اگر بتوانیم یک تغییراتی بدهیم که ان‌شاءالله به این سرعت بدهیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پروروش در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره افزایش کیفیت آموزش در مداراس گفت: ما پروژه آموزش معلمان و آموزش مدیران را برای برخورداری از یک سطح کیفی داریم دنبال می‌کنیم و تقریبا حدود  اگر اشتباه نکنم میانگین بین هفتاد تا هشتاد درصد معلمان را توانستیم برای رسیدن به یک سطحی از کیفیت بخشی، آموزش یکسان و برابری بدهیم که حالا داستانش را می‌دانید.

 وی افزود: حتما بارها تکرار شده چه در قالب اجتماعات یادگیری، چه در قالب به اصطلاح جشنواره های مختلفی که برگزار شده و چه در قالب  آموزش هایی که داده شده است. یک بخش هم تجهیزات آموزشی است که مطالعات زیادی انجام شده است یک سامانه‌ای هم طراحی کردیم که بتوانیم اطلس تجهیزات آموزشی مدارس را به دست بیاوریم و استانداردهای تجهیزات را هم مبتنی بر فناوری‌های روز مشخص کرده‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع شیر در مدارس گفت:  خوشبختانه قبلا در ستاد تنظیم بازار قیمت توافقی شیر را با تمام کارخانه‌های لبنی و شرکت‌های تولیدی بسته بودیم که  روی چه قیمتی باشد، این مربوط به شهریور بود بعد یک اتفاقاتی افتاد که به هر حال قیمت‌ نهاده‌ها یک مقداری تغییر کرد و الان ما باز علیرغم اینکه در دو سه تا استان توزیع شیر را شروع کرده و تفاهم‌نامه اولیه بسته بودیم،   الان یک مقداری به چالش خوردیم.

وی افزود:  یک نامه‌ای به دکتر عارف نوشتیم که اگر بتوانیم یک تغییراتی بدهیم که ان‌شاءالله به این سرعت بدهیم

کاظمی درباره اینکه‌ آیا این موضوع فقط مربوط به ابتدایی است، گفت: نه فقط ابتدایی نیست. همه چیز ان‌شاءالله مهیا است.  امیدواریم که این مشکل کوچکی هم که ایجاد شده رفع شود و ان‌شاءالله شیر توزیع شود.ما همه چیز را آماده کرده بودیم. سخنگوی ما هم گفته بود از یکشنبه آغاز می‌شود و در دو استان هم توزیع کردیم.  حالا به هر حال انشاالله که حل شود، شاید هم ان‌شاءالله تا یکشنبه  در صورت رفع مشکل توزیع شیر صورت گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ