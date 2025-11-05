به گزارش ایلنا، علی کشوری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: گفتار ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب اسلامی روشن است که مجلس، مجلس انقلاب است و مشی انقلابی باید داشته باشد و تاکید کردند که انقلابی‌گری سر و صدا کردن نیست بلکه عمل به اصول انقلاب است؛ بنابراین لازم است ما نمایندگان هنگام قانون‌گذاری نظارت و نتطق‌ها جوری نشان دهیم که از روی تعهد به مردم و آرمان‌ها عمل می‌کنیم نه صرفاً برای ظاهر یا شعار یا پر کردن کلیپ در فضای مجازی.

وی افزود: اینکه عده قلیلی را دلسوز مردم دانسته و باقی افراد را جبهه مخالف بدانیم دور از مشی انقلاب است، تریبون مجلس ارثیه شخصی نیست تریبون مجلس حق الناس است، حق ۹۰ میلیون نفر ایرانی. امروز مشکلات اصلی کشور باید از این تریبون شنیده شود، امروز مشکل مهم کشور فشار اقتصادی است. تورم دیگر فقط یک عدد نیست بلکه درد است، وقتی مردم نتیجه تصمیم‌های مسئولین را در زندگی خود نبینند هیچ نطق و هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند این اعتماد را برگرداند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: لازم است به چند نکته اشاره کنم جناب آقای میدری بازنشستگان فولاد را نمی‌بینید عزیزانی که بیش از ۳۰ سال در شرایط سخت معدن کار کردند عده‌ای از این افراد همین چند روز پیش در مقابل مجلس تحصن داشتند چند نفر از نماینده‌ها رفتند و چند نفر از مسئولین دولتی هم حاضر بودند این عزیزان شاید چند روز دیگر در بین ما نباشد تعداد زیادی از این‌ها را ممکن است ما همین چند روز دست از بدهیم به شخصه خودم واقعاً از دیدن این عزیزان شرمسارم چرا این قانونی که قرار هست اجرا بشود در مورد این‌ها اجرا نمی‌شود؟ چرا نقض قانون چرا تخلف کردید بر اساس قانون صندوق بازنشستگی کشور هیچ وقت نمی‌تواتد صندوق بازنشستگی فولاد را زیر مجموعه خودش قرار بدهد.صندوق بازنشستگی فولاد هویت مستقل دارد یک جواب قانع کننده هرچه زودتر به این عزیزان بدهید.

نماینده مردم جویبار، سوادکوه، سیمرغ و قائمشهر در مجلس گفت: ضمن اینکه در شرایط فعلی حذف ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست بارها و بارها ما فریاد زدیم از همین تریبون اعلام کردیم. وزیر جهاد کشاورزی ارز ترجیحی را به واردات برنج بی‌کیفیت اختصاص ندهید آن را حذف کنید و به دارو اختصاص بدهید به موارد ضروری کشور اختصاص بدهید ،انحصار در واردات را از بین ببرید این کار شدنی است. در نهایت عرض کنم که رهبر انقلاب فرمودند امید را در مردم زنده نگه داریم در پی تفرقه افکنی نباشید.

