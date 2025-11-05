وعده وزارت کشور برای توقف ورود زباله به سراوان از اواخر آبان ماه

به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی سنگر در نشست علنی چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن سلام و درود بر معمار کبیر انقلاب حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب،گفت: سلام بر مستضعفان عالم،شهیدان، آزادگان، جانبازان، رزمندگان و خانواده‌های معظم آنان که با فداکاری ،امنیت و عزت امروز ما را رقم زدند. سلام و درود بر ملت بزرگ و قهرمان ایران به ویژه مردم شهیدپرور استان گیلان و شهرستان های رشت و بخش‌های سنگر ،کوچ اصفهان ،خشکبیجار و چوکام ؛که با شجاعت و پایمردی در تمام صحنه‌ها نشان داده‌اند که هیچ تهدید و فشار خارجی نمی‌تواند، اراده پولادین آنان را بشکند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس، افزود: دنیا بداند؛ ایران مهد دلیران ،بیشه شیران با تجربه ۸ سال دفاع مقدس و ۱۲ روز مقاومت جانانه در جنگ تحمیلی ابرقدرت‌های جهان از طریق رژیم کودک کش اسرائیل و حمایت مستقیم شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار، هرگز تسلیم نشده است. جهانیان مشاهده کردند که چگونه ملت بزرگ ایران ،با پشتیبانی نیروهای مسلح و تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا مقتدرانه پیروز میدان شد. به یاد حاج قاسم سلیمانی،" ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم" ما رزمندگان و ملت قهرمان ایران در کنار جبهه مقاومت ،سخنان گستاخانه و خبیثانه ترامپ قمار باز را رصد می‌کنیم و اعلام می‌داریم "ما حریف توییم" و انتقام سختی از شهادت فرماندهان جبهه مقاومت بویژه حاج قاسم سلیمانی، خواهیم گرفت.

وی یادآور شد: ملت مقتدر ایران علیرغم اختلافات سلیقه‌ای و مشکلات داخلی در صحنه سخت مثل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ،نشان دادند برای شکست دشمن همچون کوهی استوار در کنار یکدیگر ایستاده اند و ثابت کرده اند که وحدت و مقاومت،قدرتی فراتر از هر تهدیدی است.مسئولین کشور باید قدرشناس این ملت باشند و با رفع مشکلات اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و اجتماعی تصمیماتی اتخاذ کنند که موجب آرامش و رضایت مردم شود.

احمدی با تأکید بر اینکه در حوزه اقتصادی دولت موظف است با توزیع عادلانه کالاها، نظارت دقیق بر قیمت‌ها، کاهش فاصله طبقاتی، کنترل تورم، افزایش قدرت خرید مردم، رفاه اجتماعی را بهبود بخشد، بیان کرد: همچنین لازم است موارد مهمی از قبیل اشتغال، ازدواج، قیمت مسکن، خودرو و کالاهای اساسی، ارزش پول ملی و تبدیل وضعیت ایثارگران، مدافعین حرم،کارکنان شرکتی و بازنشستگان،پیش دبستانی ها،حق التدریسی‌ها ،نهضتی ها، مهرآفرین‌ها معوقات فرهنگیان مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درحوزه فرهنگی و اجتماعی؛ اجرای احکام الهی رعایت عفاف و حجاب و نظارت بر انتصاب افراد در مشاغل حساس از الزامات اساسی است، گفت: مردم ایران دوستدار عفاف و حجاب هستند و مسئولین باید با دقت و اهتمام ،زمینه اجرای قوانین و ارزش‌های فرهنگی را فراهم کنند؛توجه به کادر درمان از جمله پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان و بهداشت و سلامت،پرداخت به موقع معوقات و حقوق آنان،افزایش امکانات و تجهیزات و امکانات بیمارستانی،باید در اولویت قرار گیرد.همچنین ارتقای حقوق و دستمزد کارکنان دولت ،کشوری و لشکری و بازنشستگان به ویژه نیروهای مسلح و قدرت دفاعی کشور نباید نادیده گرفته شود.

نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به مشکل پسماند در استان گیلان خطاب به وزیر کشور، اظهار کرد: مشکل پسماند در استان گیلان به ویژه در شهرستان رشت و منطقه‌ای به نام "محل پسماند زباله سراوان"، که ۳۶ شهرداری و ۱۷ شهرستان زباله خود را به آن منتقل می‌کنند و بیش از ۴۰ سال است مردم منطقه تاوان یک تصمیم جاهلانه مسئولان وقت را پرداخت می‌کنند.دولت‌های گذشته هر سال مردم را با وعده‌های دروغین مشغول کردند، ولی دولت شهید رئیسی، اولین دولتی بود که با وعده صادق،با جدیت برای رفع مشکل پسماند سراوان اقدام کرد و پیشرفت خوبی داشت.ضمن تشکر از استاندار گیلان و اراده مسئولین استان برای بسته شدن محل ورودی پسماند زباله سراوان،امیدوارم طبق وعده وزارت کشور،پایان آبانماه سال جاری زمان پایان ورود زباله به سراوان باشد.

احمدی سنگر در ادامه خطاب به وزیر نیرو، مطرح کرد: مشکلات زیست محیطی در استان گیلان مشکلاتی است که دو رودخانه "گوهرود"و "زرجوب"برای مردم گیلان به وجود آورده است؛ اگرچه بهسازی دو رودخانه فوق از سنوات گذشته آغاز شد، ولی ضرورت دارد روند بهسازی و رفع آلوگی رودخانه های مذکور سرعت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بدهکاری بیمه ها،خطاب به رییس جمهوری، خاطرنشان کرد: در استان گیلان بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها؛بدهکارند و بیماران سرگردان و با مشکلات جدی مواجه هستند. بانک‌ها تسهیلات ازدواج و مشاغل خرد و کلان را پرداخته نمی‌کنند. سیستم معیوب "نانینو "مشکلاتی برای مردم و نانواهای استان ،ایجاد کرده است.

وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی،اظهار کرد:جاده سراوان به امامزاده هاشم،جاده سراوان_اسلام آباد_ سنگر _کوچ اصفهان _لشت نشا، جاده سنگر_رشت که بسیار خطرناک و مورد اعتراض مردم قرار گرفته است، جاده خمام به خشکبیجار ،پیربازار به زیابر،رشت به جیرده مشکلات اساسی و جاده سراوان_سیاهکل نیاز به اصلاح مهندسی دارد. ترافیک بسیار سنگین در شهر رشت، تا چه زمانی مردم گرفتار در ترافیک، باید منتظر گشایش باشند؟

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه تقویت اشتغال از طریق شرکت‌های "صنایع پوشش ایران"،"ایران الکتریک" و حمایت از صنایع گیلان مورد درخواست ما است ،تصریح کرد: ما ملت شریف ایران, به شما اطمینان می‌دهیم تا آخرین قطره خونمان و تا پای جان، پای آرمان‌های نظام، راه شهیدان،در خط ولایت و اطاعت از مقام معظم رهبری؛ در دفاع از امنیت و آسایش مردم ایران بزرگ، لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد،قطعاً آینده از آن جبهه مقاومت و ایران قوی خواهد بود،همه تلاش می‌کنیم.

