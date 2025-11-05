به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی،طی تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سوخت در کشور شنیده می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به ویژه در رابطه با نوع اجرای این مسئله موضوعاتی مطرح می‌شود که می‌تواند برای کشور خطرناک باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس در این زمینه در جریان امور قرار ندارد و ما نگران این شرایط هستیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بالاخره این موضوع به جهت اینکه برای کشور حائز اهمیت است،به نظر می‌رسد باید مسئولین در این بخش دقت لازم را اعمال کنند تا برخی از فجایع گذشته در آینده رخ ندهد.

انتهای پیام/