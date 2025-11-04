خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش عراقچی به تمجید ماچادو از جنایات صهیونیست‌ها در غزه

واکنش عراقچی به تمجید ماچادو از جنایات صهیونیست‌ها در غزه
کد خبر : 1709597
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایات صهیونیست‌ها در غزه واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، در واکنش به تمجید «ماریا ماچادو» برنده جایزه صلح نوبل از عاملان جنایات رژیم صهیونیستی، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران، نوشت این جایزه اعتبار خود را از دست داده است. 

عراقچی اظهار داشت که برای بسیاری از مردم جهان، جایزه نوبل مدت‌هاست اعتبار خود را از دست داده است. 

وی دلیل این افول را استفاده ابزاری از جایزه نوبل برای حمله به دولت‌های غیرغربی دانست؛ دولت‌هایی که از منظر غرب «دشمن» تلقی می‌شوند. 

عراقچی افزود که اعطای جایزه به فردی که به تحریک جنگ علیه کشور خود می‌پردازد و در عین حال از عاملان نسل‌کشی و جنایات جنگی در فلسطین تمجید می‌کند، بیش از هر زمان دیگری این برداشت را تقویت کرده است که جایزه نوبل صلح از مسیر واقعی خود منحرف شده است.

شایان ذکر است، ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل امسال پیش از این با انتشار پیامی در حساب کاربری خود از تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم اسراییل خبر داده و با تروریست خواندن حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها، از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده بود. او همچنین خواستار اجرای طرح‌های ترامپ علیه کشورش شامل مداخله نظامی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ