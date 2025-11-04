واکنش عراقچی به تمجید ماچادو از جنایات صهیونیستها در غزه
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایات صهیونیستها در غزه واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، در واکنش به تمجید «ماریا ماچادو» برنده جایزه صلح نوبل از عاملان جنایات رژیم صهیونیستی، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران، نوشت این جایزه اعتبار خود را از دست داده است.
عراقچی اظهار داشت که برای بسیاری از مردم جهان، جایزه نوبل مدتهاست اعتبار خود را از دست داده است.
وی دلیل این افول را استفاده ابزاری از جایزه نوبل برای حمله به دولتهای غیرغربی دانست؛ دولتهایی که از منظر غرب «دشمن» تلقی میشوند.
عراقچی افزود که اعطای جایزه به فردی که به تحریک جنگ علیه کشور خود میپردازد و در عین حال از عاملان نسلکشی و جنایات جنگی در فلسطین تمجید میکند، بیش از هر زمان دیگری این برداشت را تقویت کرده است که جایزه نوبل صلح از مسیر واقعی خود منحرف شده است.
شایان ذکر است، ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل امسال پیش از این با انتشار پیامی در حساب کاربری خود از تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم اسراییل خبر داده و با تروریست خواندن حماس، حزبالله و حوثیها، از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده بود. او همچنین خواستار اجرای طرحهای ترامپ علیه کشورش شامل مداخله نظامی شده است.