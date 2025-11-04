پزشکیان:
مساجد بهترین کانون برای ساماندهی امور اجتماعی هستند
رئیسجمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اهتمام دولت برای تحقق الگوی مدیریت و حکمرانی محله محور، مساجد را بهترین کانون برای ساماندهی امور اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در محلهها دانست.
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز، سهشنبه ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
در این نشست، گزارش دبیرخانه شورا پیرامون الزامات، ملاحظات و پیشنهادهای اجرایی در خصوص تدوین سیاستهای الگوی مدیریت و حکمرانی محلهمحور، به همراه بررسی چالشها و مرور تجربههای موفق ملی و بینالمللی در این زمینه، با دقت و تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دکتر پزشکیان در سخنانی ناظر به موضوعات مطرح شده در این گزارش، ضمن تأکید بر اهمیت این رویکرد، مسجد را محور اصلی تحقق الگوی مدیریت و حکمرانی محلهمحور برشمرد و اظهار داشت: مساجد در کشور ما با وجود ظرفیتهای عظیم و کارکردهای گسترده، امروز صرفا به محل برگزاری نماز محدود شدهاند. حال آنکه اگر این پایگاههای دینی و اجتماعی به جایگاه تاریخی و رسالت اصیل خود بازگردند، بخش قابل توجهی از مشکلات، معضلات و کاستیهای موجود در محلات برطرف خواهد شد.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت نقشآفرینی مساجد در ساماندهی امور اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان افزود: نمیتوان در محلهای مسجدی فعال داشت و در همان محله شاهد فقر، اعتیاد، سرقت، بیکاری زنان سرپرست خانوار و محرومیت باشیم. هدف ما از محور قرار دادن مسجد، نگاهی جامع به همه ابعاد زیستمحلهای و پوششدهی خلأهای پنهان و نیازهای اقشار مختلف است؛ از دغدغههای معیشتی و درمانی تا حمایتهای اجتماعی و آموزشی ویژه اقشار کمتوان و کمبرخوردار.
دکتر پزشکیان همچنین حضور نیروهای دغدغهمند و متخصص در مساجد و تبدیل این مراکز به حلقه اتصال میان نهادهای اجرایی، خدماتی و حمایتی را ضرورتی مهم دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح هیچ منع قانونی ندارد و با واقعیتهای اجتماعی و ارکان فرهنگی کشور سازگار است. این مسیر میتواند به هدایت و ارتقای ساحتهای مختلف فرهنگی و اجتماعی کمک کند.
در ادامه، با تأکید رئیسجمهور مقرر شد ابعاد تکمیلی این طرح در جلسه آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
در بخش دیگری از جلسه، با رأی اکثریت اعضا، دکتر محمدعلی کینژاد در سمت ریاست هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ابقا شد.
همچنین آقایان ابراهیم نورمحمد، سیدمحمد بطحایی، حامد تقدیری و خانم فاطمه قاسمپور به عنوان اعضای حقیقی شورای عالی نوجوانان و جوانان انتخاب شدند. افزون بر این، اعضای دو هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسال و نشر کتاب کودک و نوجوان نیز با رأی اعضا مشخص شدند.
در پایان نشست، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تقدیر رسمی از وزیر ورزش و جوانان و مجموعه این وزارتخانه، از دستاوردهای درخشان ورزشکاران کشور در عرصههای بینالمللی و افتخارآفرینی آنان در میادین گوناگون تجلیل به عمل آورد.