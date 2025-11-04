خبرگزاری کار ایران
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

بازداشت و انتقال به زندان محکوم امنیتی بدلیل عدم معرفی خود به زندان پس از پایان مرخصی

بازداشت و انتقال به زندان محکوم امنیتی بدلیل عدم معرفی خود به زندان پس از پایان مرخصی
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: ضابطان قضایی براساس قانون، محکوم امنیتی که پس از پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکرده بود، بازداشت و به زندان منتقل کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه در پی طرح برخی ادعا‌ها درباره بازداشت یک محکوم امنیتی در منزل یکی از بستگانش بدون هیچ اخطار قبلی، پیگیری‌ها نشان می‌دهد ادعا‌های مطرح شده صحت نداشته و مرخصی وی که بدلیل فوت برادرش با موافقت مقام قضایی و صرفا برای شرکت در مراسم ترحیم اعطا شده بوده است روز یکشنبه به پایان رسیده و با وجود پیگیری‌ها فرد خود را به زندان معرفی نکرده است. 

درپی فوت برادر این محکوم امنیتی، این فرد با موافقت مقام قضایی به مرخصی اعزام شد. در روز اعطای مرخصی به محکوم مورد اشاره و کفیل وی تاکید می‌شود مرخصی صرفا برای شرکت در مراسم ترحیم اعطا شده و نامبرده باید خود را روز یکشنبه ۱۱ آبان به زندان معرفی کند.

اما علی‌رغم آگاهی محکوم و کفیل وی در رابطه با پایان مهلت مرخصی، نامبرده از معرفی خود به زندان در روز یکشنبه امتناع کرد. پس از عدم مراجعه محکوم امنیتی به زندان با او و بستگان وی تماس‌های مکرر برقرار می‌شود که هیچ پاسخی به تماس‌های برقرار شده داده نمی‌شود. 

همچنین در تماسی، کفیل محکوم‌علیه وعده می‌دهد، در اولین فرصت خود او محکوم را به زندان معرفی خواهد کرد.

اما علی‌رغم پیگیری‌های مکرر و آگاهی محکوم علیه از اتمام مرخصی خود، از تهران خارج شده و به یکی از شهر‌های شمالی کشور سفر کرده بود که ضابطان قضایی براساس قانون نامبرده را با رعایت موازین قانونی بازداشت و به زندان منتقل کرده‌اند.

