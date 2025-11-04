خبرگزاری کار ایران
دستور عارف برای توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی

اجرای طرح تغذیه با شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴ هیئت وزیران، اجرای طرح تغذیه با شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی با دستور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد. 

متن این تصویب‌نامه به شرح زیر است: 

«هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۷ به استناد بند (د) ماده (۷۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای «طرح تغذیه با شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی» موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون برنامه پنج‌سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ اقدام نماید.»

