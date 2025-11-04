دستور عارف برای توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی

به گزارش ایلنا، بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴ هیئت وزیران، اجرای طرح تغذیه با شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی با دستور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.