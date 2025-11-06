لاهوتی در گفتوگو با ایلنا:
تا زمانی که ارز دو نرخی است، باند بازی هم وجود دارد
یک عضو سازمان برنامه و بودجه با انتقاد به دو نرخی بودن قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار، خاطرنشان کرد: بهتر است در قانون بودجه سال آینده فکری به حال دو نرخی بودن ارز داشته باشیم که نظر دولت هم در این خصوص مثبت است.
مهرداد لاهوتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره گران شدن گوشت و مرغ در پاسخ به این سوال که اگر این اقلام جزء کالاهای اساسی است و ارز ترجیحی به آنها تعلق میگیرد چرا شاهد افزایش افسارگسیخته این قلم کالاها هستیم، گفت: واقعیت این است که ارز ترجیجی اگر قرار است اینگونه باشد که نباشد بهتر است. امسال ۱۲ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد که ۴ میلیارد برای دارو و ۸ میلیارد برای مایحتاج مردم است، اما مشاهده میکنیم هرجایی که ارز ترجیحی برایش در نظر گرفته شده، قیمتها بالاتر رفته و کاهش پیدا نکرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد به دو نرخی بودن قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار، خاطرنشان کرد: بهتر است در قانون بودجه سال آینده فکری به حال دو نرخی بودن ارز داشته باشیم که نظر دولت هم در این خصوص مثبت است.
وی تاکید کرد: هر زمانی که دو نرخی بودن قیمت ارز وجود دارد، باند بازی هست و تنها راه جمع کردن داستان هم همین است که ما ارز ترجیحی را به مردم بدهیم.
لاهوتی در خصوص اینکه مگر برای کالای مانند گوشت قرمز ارز ترجیحی داده نمیشود، گفت: بله معمولا برای ذخایر گوشت که وارد میکنند داده میشود، ولی بلاخره باید در بازار آثارش را مشاهده کنیم دیگر؟ اما امروز وجود ارز ترجیحی را مشاهده نمیکنیم. الان هم معلوم نیست این ارز کجا میرود. من احساس میکنم این ارز جز منافع و رفتن به جیب یکسری آدمهای صاحب منافع آثاری در زندگی مردم ندارد .