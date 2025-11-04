رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه:
داوری نقش بسزایی در تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی دارد
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه گفت: داوری حرفهای نه تنها به حفظ حقوق افراد کمک میکند، بلکه نقش بسزایی در تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی دارد.
به گزارش ایلنا، همایش تبیین نقش داوری حرفهای و پنجمین همایش صبر با حضور حجتالاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، دادستان مرکز استان و معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان و مدیران کل دستگاههای متولی، داوران، میانجیگران و کارشناسان در بیرجند برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی در این همایش با تأکید بر اهمیت داوری حرفهای و نقش آن در کاهش اختلافات اجتماعی، گفت: داوری حرفهای نه تنها به حفظ حقوق افراد کمک میکند، بلکه نقش بسزایی در تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی دارد. در واقع، داوری به ما این امکان را میدهد که با یک رویکرد صلحجویانه و غیررسمی به حل مشکلات بپردازیم و از طریق آن، به ایجاد سازگاری و همبستگی اجتماعی کمک کنیم.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه همچنین بر لزوم ساماندهی و تقویت سیستم داوری در کشور تأکید کرد و افزود: ما باید با ایجاد یک نظام داوری منسجم و نظاممند، به داوران و میانجیگران این امکان را بدهیم که به بهترین شکل ممکن به حل اختلافات بپردازند. این امر مستلزم آن است که ما آموزشهای لازم را برای این افراد فراهم کنیم تا بتوانند در مواقع ضروری به عنوان یک میانجی مؤثر عمل کنند.
وی همچنین به نقش محوری داوران در ایجاد صلح و سازش اشاره کرد و بیان کرد: داوران باید به عنوان افرادی معتبر و مورد اعتماد در جامعه شناخته شوند. آنها نه تنها باید به اصول حقوقی مسلط باشند، بلکه باید بتوانند مهارتهای ارتباطی و اجتماعی لازم را نیز در خود پرورش دهند تا بتوانند در شرایط مختلف به بهترین نحو ممکن عمل کنند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در مسیر ترویج فرهنگ داوری، خاطرنشان کرد: ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که فرهنگ داوری نیازمند زمان و تلاش مستمر است. برای تحقق این هدف، باید با همکاری تمامی دستگاهها و نهادها، یک برنامه جامع و منسجم طراحی کنیم که به ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای جامعه و افراد آسیبپذیر، گفت: ما باید به داوری به عنوان یک راهکار مؤثر در حل مشکلات اجتماعی نگاه کنیم و تلاش کنیم تا با ایجاد فرصتهای مناسب، به این افراد کمک کنیم تا به حقوق خود دست یابند و از چرخه آسیب خارج شوند. این تنها با همکاری و همافزایی تمامی نهادهای اجتماعی و قضایی ممکن است.
عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، با ارائه گزارشی از اقدامات صورتگرفته در حوزه صلح و سازش، به اهمیت این مقوله در نظام قضایی کشور اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، ما تلاشهای زیادی را در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش انجام دادهایم. برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی برای داوران و میانجیگران، راهاندازی مراکز حل اختلاف و بهرهگیری از ظرفیتهای نهادهای مدنی از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش تنشها و اختلافات اجتماعی صورت گرفته است.
عبداللهی ادامه داد: صلح و سازش به عنوان دو رکن اساسی در نظام قضایی ما باید مورد توجه قرار گیرد. ما به خوبی میدانیم که بسیاری از اختلافات و مشکلات اجتماعی با استفاده از روشهای غیررسمی و از طریق داوری و میانجیگری قابل حل هستند. این روشها نه تنها به حفظ حقوق افراد کمک میکند، بلکه میتواند به کاهش بار قضایی و تسریع در رسیدگی به پروندهها نیز منجر شود.
وی همچنین به موفقیتهای حاصلشده در این زمینه اشاره کرد و افزود: امروز ما با افتخار اعلام میکنیم که درصد قابل توجهی از پروندههای موجود در محاکم از طریق داوری و سازش به نتیجه رسیدهاند. این دستاوردها نشاندهنده عزم جدی ما برای ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
در پایان مراسم از سه نفر صلح یار نیز به پاس خدمات صورت گرفته تقدیر و تشکر به عمل آمد.