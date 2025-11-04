خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار به ارسال کنندگان پیامک‌های جعلی «ثبت شکوائیه» و «اطلاع رسانی در خصوص پرونده قضایی»

هشدار به ارسال کنندگان پیامک‌های جعلی «ثبت شکوائیه» و «اطلاع رسانی در خصوص پرونده قضایی»
کد خبر : 1709544
لینک کوتاه کپی شد.

دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای در رابطه با پیامک‌های با مضمون «ثبت شکوائیه علیه شما» که همراه لینک هستند، اعلام کرد: این پیامک‌ها کاملا جعلی و با هدف سرقت اطلاعات بانکی و شخصی افراد طراحی شده و هیچ گونه ارتباطی با دستگاه قضایی کشور ندارد.

به گزارش ایلنا، دادستانی تهران به آگاهی عموم شهروندان می‌رساند: پیامک‌هایی با مضمون «ثبت شکوائیه علیه شما» «ارسال پرونده به اجرای احکام»، «اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی» و پیام‌های دیگری با این مضموم به همراه لینک جعلی مشاهده پرونده، با سرشماره‌های تلفن همراه برای برخی از شهروندان ارسال می‌شود. این پیامک‌ها کاملا جعلی و با هدف سرقت اطلاعات بانکی و شخصی افراد طراحی شده و هیچ گونه ارتباطی با دستگاه قضایی کشور ندارد.

شایان ذکر است اطلاع رسانی رسمی قوه قضاییه در خصوص ابلاغیه‌ها، احضاریه‌ها و سایر امور مربوط به پرونده‌های قضایی صرفا از طریق سرشماره اختصاصی «ADLIRAN» انجام می‌شود.

همچنین قوه قضاییه از هیچ شماره تلفن همراه یا پیام رسان شخصی برای اطلاع رسانی استفاده نمی‌کند و تمامی مکاتبات و ابلاغیه‌های رسمی فقط از طریق سامانه ثنا به نشانی (SANA.ADLIRAN.IR) در دسترس شهروندان قرار دارد؛ لذا اکیدا درخواست می‌شود:

۱. به هیچ عنوان روی لینک‌های موجود در این پیامک‌ها کلیک نکنند.

۲. در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی ضمن حذف فوری آن از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی یا بانکی خود خودداری کنند.

۳. موارد مشکوک را از طریق پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir گزارش دهند.

دادستانی تهران ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری عمومی، اعلام می‌دارد که تمامی اطلاع رسانی‌های رسمی و معتبر قضایی صرفا از بستر‌های زیر صورت می‌پذیرد:

•سرشماره پیامکی: ADLIRAN 

•درگاه اینترنتی: adliran.ir

•سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا): sana.adliran.ir

از شهروندان درخواست می‌شود اطلاع رسانی این توصیه مهم را به آشنایان خود نیز منتقل نمایند تا از بروز هر گونه سوءاستفاده احتمالی پیشگیری شود.

دادستانی تهران با تاکید بر اینکه صیانت از امنیت عمومی و حفظ حقوق شهروندان، به ویژه در حوزه امنیت اقتصادی و مالی، از اولویت‌های قطعی دستگاه قضایی است اعلام می‌دارد: هرگونه اقدام مجرمانه در قالب ارسال پیامک‌های جعلی، فریب سایبری یا سو استفاده از هویت نهاد‌های رسمی، تعرض آشکار به حقوق مردم محسوب شده و مرتکبان این اعمال تحت پیگرد فوری و قاطع قرار خواهند گرفت.

دادستانی تهران هشدار می‌دهد که هیچگونه تسامح یا اغماضی در برخورد با عوامل این گونه اقدامات وجود نخواهد داشت و پرونده‌های مربوط، با قید فوریت و در چار چوب قوانین، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ