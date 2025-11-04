پیش از ظهر امروز صورت گرفت؛
بررسی اقدامات انجام شده برای اجرای طرح پزشک خانواده با حضور دکتر پزشکیان
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نشستی ضمن دریافت گزارش اقدامات انجام شده تاکنون برای اجرای طرح پزشک خانواده و بررسی برنامه اقدامات پیشرو، بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای پایداری منابع طرح و برنامهریزی اجرایی بر اساس پایداری منابع تاکید کرد.
نشست ارزیابی اقدامات انجام شده و بررسی برنامههای پیشرو در راستای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، ظهر امروز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر بهداشت، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و جمعی از مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
با توجه به اینکه موضوع ساماندهی نظام ارائه خدمات سلامت، بر پایه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، یکی از وعدهها و برنامههای اصلی رئیس دولت چهاردهم است، علاوه بر جلسات تخصصی و موضوعی، دکتر پزشکیان تا کنون در ۵ جلسه ستاد ملی اجرای برنامه پزشک خانواده، شخصا آخرین گزارش اجرای طرح را از اعضای ستاد و مسئولان وزارتخانه دریافت و برنامه اقدامات پیشرو را بررسی کرده است.
در جلسه امروز نیز ضمن اخذ نکات و نظرات کارشناسی و تکمیلی از اعضا، مقرر شد به منظور تسریع در اجرای طرح، جلسات ستاد ملی اجرای برنامه پزشک خانواده از این پس به شکل منظم و مستمر هر ۲ هفته یکبار برگزار شود.
همچنین در این جلسه مدل اجرای طرح در سطح کشور، اینکه اجرای آزمایشی از کدام شهرستانها آغاز شود و نحوه تامین منابع طرح، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دکتر پزشکیان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای پایداری منابع طرح و برنامهریزی اجرایی بر اساس پایداری منابع تاکید کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: لازم است همه منابعی که در حوزه سلامت در کشور هزینه میشود، از جمله منابع در اختیار بیمههای پایه و تکمیلی، سهم پرداختی مردم، اعتبارات منظور شده در ردیفهای متنوع در سطوح مختلف حوزه سلامت، مثل بهداشت، درمان، بستری، تجهیزات پزشکی، دارو، پاراکلینیکی، آزمایشگاهی، رادیولوژی و غیره، به شکل دقیق احصا و مشخص شود که سرانه ارائه خدمات با کیفیت برای هر فرد ایرانی در طول یکسال چقدر است، تا برنامهریزی اجرایی بر مبنای آن انجام شود.
بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه امروز، وزارت بهداشت پیشنهاد داد تا ۶۴ دانشگاه و دانشکده پزشکی فعال در سطح کشور، هر کدام یک شبکه بهداشت تحت نظر خود را برای آغاز اجرای طرح انتخاب و توجیه کنند و علاوه بر آن در ۵ شهرستان منتخب، اجرای طرح در همه بخشهای جغرافیایی در سطوح سهگانه بهداشت، کلینیکهای سرپایی و بخش بستری به طور کامل آغاز شود.
بر این اساس پس از جمعآوری نتایج و بازخوردهای اجرای آزمایشی مرحله اول و رفع اشکالات و تامین نیازمندیها، از جمله پیشبینی بودجه مناسب و پایدار، اجرای کامل طرح از سال آینده آغاز خواهد شد.