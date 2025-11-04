خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی نامه‌ای به اعضای هیئت نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی مطرح شد؛

درخواست بیش از ۵۰ نماینده برای رسیدگی به تخلفات یکی از منتخبین انتخابات نظام پزشکی

درخواست بیش از ۵۰ نماینده برای رسیدگی به تخلفات یکی از منتخبین انتخابات نظام پزشکی
کد خبر : 1709515
لینک کوتاه کپی شد.

بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به اعضای هیئت نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور خواستار رسیدگی به تخلفات یکی از منتخبین انتخابات نظام پزشکی کشور از جمله واریز مبالغی از حساب دانشگاه به حساب شخصی یکی از اقوام، دریافت و توزیع کارت هدیه و عدم ثبت حسابداری در حساب‌های دانشگاه، استفاده غیرمجاز از بودجه عمومی (بیت‌المال) و هزینه‌کردهای غیرمتعارف، شدند.

به گزارش ایلنا، بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به اعضای هیئت نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور خواستار رسیدگی به  تخلفات یکی از منتخبین انتخابات نظام پزشکی کشور شدند. 

در این نامه آمده است؛ با توجه به جایگاه حساس سازمان نظام پزشکی در نظام سلامت کشور و اهمیت بررسی دقیق صلاحیت منتخبین این نهاد مهم، احتراماً به استحضار می‌رساند که بر اساس گزارشات واصله و مستندات موجود، موارد متعددی از تخلفات در خصوص «نادر توکلی»، مشاهده شده است که بررسی دقیق آن ها توسط هیئت محترم نظارت را ضروری می‌سازد.

اسناد این تخلفات که در اختیار خانه ملت قرار گرفته است، شامل واریز مبالغی از حساب دانشگاه به حساب شخصی یکی از اقوام، دریافت و توزیع کارت هدیه و عدم ثبت حسابداری در حساب‌های دانشگاه، استفاده غیرمجاز از بودجه عمومی (بیت‌المال) و هزینه‌کردهای غیرمتعارف، ترک تشریفات‌های متعدد غیرضروری و غیراورژانسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهندسی مناقصات در مناقصه خرید خدمات کارشناسی بهداشتی، درمانی و عمومی ستاد و واحدهای تابعه به نفع شرکت شفاگستر آرشیدا و برنده کردن شرکت مذکور به وسیله تغییر در اسناد مناقصه، اعمال نفوذ و تعارض منافع در انتصابات فامیلی و استفاده از روابط خویشاوندی در تصدی سمت‌های مدیریتی و سازمانی است، این اسناد را می‌توانید اینجا ببینید.

 لازم به  ذکر است؛ اسناد بیشتری در خصوص تخلفات صورت گرفته در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در اختیار مجلس قرار دارد که در صورت لزوم منتشر خواهد شد و در اختیار مراجع نظارتی قرار می گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ