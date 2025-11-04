درخواست بیش از ۵۰ نماینده برای رسیدگی به تخلفات یکی از منتخبین انتخابات نظام پزشکی

به گزارش ایلنا، بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به اعضای هیئت نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور خواستار رسیدگی به تخلفات یکی از منتخبین انتخابات نظام پزشکی کشور شدند.

در این نامه آمده است؛ با توجه به جایگاه حساس سازمان نظام پزشکی در نظام سلامت کشور و اهمیت بررسی دقیق صلاحیت منتخبین این نهاد مهم، احتراماً به استحضار می‌رساند که بر اساس گزارشات واصله و مستندات موجود، موارد متعددی از تخلفات در خصوص «نادر توکلی»، مشاهده شده است که بررسی دقیق آن ها توسط هیئت محترم نظارت را ضروری می‌سازد.

اسناد این تخلفات که در اختیار خانه ملت قرار گرفته است، شامل واریز مبالغی از حساب دانشگاه به حساب شخصی یکی از اقوام، دریافت و توزیع کارت هدیه و عدم ثبت حسابداری در حساب‌های دانشگاه، استفاده غیرمجاز از بودجه عمومی (بیت‌المال) و هزینه‌کردهای غیرمتعارف، ترک تشریفات‌های متعدد غیرضروری و غیراورژانسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهندسی مناقصات در مناقصه خرید خدمات کارشناسی بهداشتی، درمانی و عمومی ستاد و واحدهای تابعه به نفع شرکت شفاگستر آرشیدا و برنده کردن شرکت مذکور به وسیله تغییر در اسناد مناقصه، اعمال نفوذ و تعارض منافع در انتصابات فامیلی و استفاده از روابط خویشاوندی در تصدی سمت‌های مدیریتی و سازمانی است، این اسناد را می‌توانید اینجا ببینید.

لازم به ذکر است؛ اسناد بیشتری در خصوص تخلفات صورت گرفته در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در اختیار مجلس قرار دارد که در صورت لزوم منتشر خواهد شد و در اختیار مراجع نظارتی قرار می گیرد.

