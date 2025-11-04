خبرگزاری کار ایران
سردار سلیمانی:

صهیونیست‌ها با برآورد‌های نابخردانه جنگ را علیه ملت ایران آغاز کردند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان قم گفت: صهیونیست‌ها با برآورد‌های نابخردانه جنگ را علیه ملت ایران آغاز کردند، اما در این جنگ ملت ایران پیروزی راهبردی به دست آورد.

به گزارش ایلنا،  سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) گفت: استکبار امروز در هیئت حاکمه آمریکا جلوه گر است و این مسئله را می‌توان در زورگویی آمریکایی‌ها و نفوذ آنان در کشور‌های مختلف در دهه گذشته مشاهده کرد. 

سردار سلیمانی با اشاره به اینکه آمریکا و صهیونیست‌ها با برآورد‌های غلط و نابخردانه جنگ را بر ملت ایران تحمیل کردند گفت: ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پیروزی راهبردی به دست آورد و در این جنگ تحمیلی با جانفشانی و ایثار، یک پیروزی راهبردی برای ملت بزرگ ایران به دست آمد. 

 وی افزود: ملت ایران پیروزی‌های بزرگی خلق کرده و شکست‌های زیادی را بر استکبار تحمیل کرده است و به فضل الهی ملت ایران در نبرد با دشمنان پیروز خواهد شد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: سیاست غرب در مورد ایران تضعیف و تجزیه کشور است و از زمان قدرت گرفتن غرب و آمریکا در دهه‌ها و قرن‌های گذشته این سیاست دنبال شده است.

سردار سلیمانی با اشاره به نقش استکباری انگلیس و آمریکا در طی قرن‌ها و دهه‌های گذشته در ایران گفت: امام خمینی با نهضت اسلامی و رهبری انقلاب، ایران را از زیر سلطه غرب و آمریکا خارج کرد.

وی با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در سال ۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام افزود: آمریکایی‌ها از طریق سفارتخانه خود قرار گاه جاسوسی در کشور ایجاد کردند و برنامه ریزی برای تجزیه ایران می‌کردند و به دنبال این بودند که ایران را به دوره رضا خان و محمد رضا شاه بر گردانند که با اقدام بزرگ دانشجویان و دانش آموزان مواجه شدند. 

سردار سلیمانی گفت: ۱۳ آبان انقلاب بزرگ جوانان این سرزمین بود که دخالت‌های خارجی را در کشور از بین بردند.

 

