اظهارات برخی از افراد ناآگاه، بدون اطلاع و فاقد مسئولیت در نیروهای مسلح فاقد وجاهت و اعتبار است

به گزارش ایلنا، در پی اظهارات برخی از افراد ناآگاه، بدون اطلاع و فاقد مسئولیت در نیروهای مسلح، مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: هر گونه اظهارنظر در رابطه با همکاری‌های نظامی و دفاعی با سایر کشورها از جمله خرید یا فروش تجهیزات و تسلیحات، فاقد وجاهت و اعتبار بوده و از کلیه رسانه‌ها انتظار می‌رود، بدون هماهنگی با این مرکز از انعکاس و انتشار این گونه اخبار و اطلاعات خودداری نمایند.

