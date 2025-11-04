خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح:

اظهارات برخی از افراد ناآگاه، بدون اطلاع و فاقد مسئولیت در نیروهای مسلح فاقد وجاهت و اعتبار است

مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای به اظهارات برخی از افراد ناآگاه، بدون اطلاع و فاقد مسئولیت در نیروهای مسلح واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،  در پی اظهارات برخی از افراد ناآگاه، بدون اطلاع و فاقد مسئولیت در نیروهای مسلح، مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: هر گونه اظهارنظر در رابطه با همکاری‌های نظامی و دفاعی با سایر کشورها از جمله خرید یا فروش تجهیزات و تسلیحات،  فاقد وجاهت و اعتبار بوده و از کلیه رسانه‌ها انتظار می‌رود، بدون هماهنگی با این مرکز از انعکاس و انتشار این گونه اخبار و اطلاعات خودداری نمایند.

 

