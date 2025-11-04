مرور شرایط کشور در جلسه جلالزاده و جمعی از اعضای سابق کمیسیون امنیت
معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: شرایط امروز کشور، نقش وزارت خارجه در وضعیت فعلی و جایگاه مجلس در نگاه حلالمسائلی به مشکلات کشور بحث شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وحید جلال زاده معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: چند روز پیش، بخت با من یار بود و میزبان تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دورههای یازدهم و دوازدهم مجلس بودم.
وی افزود: شرایط امروز کشور، نقش وزارت خارجه در وضعیت فعلی و جایگاه مجلس در نگاه حلالمسائلی به مشکلات کشور بحث شد. خاطرات تلخ و شیرین هم که نمک چنین دورهمیهایی است.