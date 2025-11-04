قالیباف فردا به پاکستان سفر میکند
رئیس مجلس شورای اسلامی فردا (۱۴ آبان) به دعوت ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان به اسلامآباد میرود.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی فردا (۱۴ آبان) به دعوت ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان به اسلامآباد میرود.
رئیس مجلس در این سفر، با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
دیدار با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخست وزیر پاکستان و نشست با نخبگان فرهنگی و مذهبی و تجار و بازرگانان پاکستان از دیگر برنامههای سفر رئیس مجلس است.
همچنین رییس مجلس سفری به دو شهر مهم لاهور و کراچی به عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان دارد.
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان فداحسین مالکی، محمدنور دهانی و رحمدل بامری، مهرداد گودرزند و فضل الله رنجبر، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی می کنند.
جمهوری اسلامی پاکستان، پرجمعیت ترین کشور در میان همسایگان ایران است و حجم تجارت دو کشور از مرز سه میلیارد دلار عبور کرده و طرفین مصمم هستند با هدفگذاری دقیق و رفع موانع موجود، حجم این مبادلات را به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهند.