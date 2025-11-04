دیدار رئیس اتاق بازرگانی ایران با عراقچی

به گزارش ایلنا، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز سه شنبه با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی کشور، اظهار داشت: وظیفه وزارت امور خارجه در چارچوب دیپلماسی اقتصادی، گشودن مسیر برای فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه تعامل سازنده آنان با طرف‌های خارجی است.

در این دیدار همچنین دو طرف ضمن بررسی راهکارهای تسهیل و تقویت نقش فعال‌تر بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت افزایش هماهنگی میان وزارت امور خارجه و اتاق ایران به‌منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل تعاملات بین‌المللی بخش خصوصی تأکید کردند.

