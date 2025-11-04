فرشاد ابراهیم‌پور نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ورود مجلس به تخلف دانشگاه پیام نور و پذیرش دانشجو بدون مجوز گفت: دیروز صبح فراکسیون دانشگاهیان در این زمینه جلسه داشت و نمایندگان دانشجویانی که جلوی مجلس تحصن کرده بودند هم حضور داشتند.

وی ادامه داد: قرار بر این شد که دانشگاه پیام نور برای رفع مشکل این دانشجویان در وهله اول خودش اقدام کند و اگر برای دانشگاه پیام نور مقدور نبود، در وزارت علوم راهکار رفع مشکل پیدا شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش گفت: اگر دولت از طریق وزارت علوم نتوانست این مشکل را حل کند، صورت جلسه‌ای تنظیم می‌شود و برای دبیرخانه شورای عالی سران قوا ارسال خواهد شد تا مشکل این دانشجویان حل شود و قرار شد اگر تخلفی هم صورت گرفته است با تخلفات به صورت جداگانه برخورد شود.

وی گفت: این جزو حقوق مکتسبه دانشجویان است و باید مشکل‌شان حل شود. در مورد اینکه شهریه به چه صورت گرفته شده است و تخلف بوده یا نه، قرار شده است دانشگاه پیام نور و وزارت علوم پیگیری کنند و برخورد لازم صورت بگیرد.

روز گذشته ایلنا گزارشی افشای تخلف بزرگ در دانشگاه پیام نور منتشر کرد.

در این گزارش دانشجوی دکتری پیام نور گفت: ما دانشجویان دکتری شهریه ثابت را به ریال از طریق سامانه گلستان پرداخت می‌کردیم، اما شهریه متغیرمان به یورو محاسبه می‌شد و به کارت شخصی که نمایندگی هر واحد برای ما تعریف کرده بود، واریز می‌کردیم. با این میزان هزینه یک روز پیش از برگزاری آزمون جامع، دانشگاه اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه برگزاری آزمون به تاریخ دیگری موکول می‌شود. از آن روز تا کنون ما همچنان بلاتکلیف مانده‌ایم.

