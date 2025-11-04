خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان عقیدتی‌سیاسی وزارت دفاع:

نیروهای مسلح در اوج اقتدار قرار دارند

نیروهای مسلح در اوج اقتدار قرار دارند
کد خبر : 1709417
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان عقیدتی‌سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: نیرو‌های مسلح ایران در اوج اقتدار قرار دارند و دشمنان ما نباید دچار اشتباه محاسباتی شوند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سید ضیاءالدین آقاجانپور در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در میدان امام خمینی همدان افزود: و ملت ایران هرگز زیر بار زورگویی مستکبران نمی‌رود، دشمنان باید بدانند که منطق جمهوری اسلامی ایران در دو کلمه خلاصه می‌شود، نه ظلم کنیم و نه زیر بار ظلم برویم.

وی تأکید کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب آغاز شد، آنان نه به‌خاطر تسخیر سفارت بلکه به‌دلیل استقلال‌طلبی ملت ایران با ما دشمنی می‌کنند، آمریکا و هم‌پیمانانش می‌خواهند بر مقدرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ملت‌ها سلطه پیدا کنند، اما ملت ایران این سلطه را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.

رئیس سازمان عقیدتی‌سیاسی وزارت دفاع با اشاره به نقش رهبری امام خمینی(ره) در شکستن هیمنه نظام سلطه تصریح کرد: وقتی امام فریاد زد که ملت ایران زیر سلطه آمریکا نمی‌رود، این فریاد نقطه آغاز پایان سلطه بیگانگان بر کشور بود.

حجت‌الاسلام آقاجانپور گفت: امروز نیز همان فریاد در برابر فشارها، تحریم‌ها و تهدید‌های دشمنان از گلوی ملت ایران شنیده می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع تأکید کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار و آمادگی هستند، دشمنان ما نباید دچار اشتباه محاسباتی شوند؛ اگر کوچک‌ترین تهدیدی علیه ایران انجام دهند، پاسخ پشیمان‌کننده‌ای دریافت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام آقاجانپور با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دانش‌آموز گفت: دانش‌آموزان آن روز با خون خود فریاد استقلال و آزادی سر دادند و امروز دانش‌آموزان ما با علم و بصیرت، همان مسیر را ادامه می‌دهند، راه شهید فهمیده، راه آگاهی، مقاومت و عزت است.

او افزود: ملت ایران امروز پرچم‌دار ایستادگی در برابر ظلم است و این پیام باید به گوش همه جهانیان برسد که جمهوری اسلامی ایران تسلیم خواسته‌های نامشروع مستکبران نمی‌شود.

در پایان مراسم، مردم همدان، دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده شهدا با حضور گسترده در میدان امام خمینی و سردادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر ادامه راه شهیدان و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

هم‌زمان زنگ استکبارستیزی در مدارس استان به صدا درآمد و دانش‌آموزان با قرائت بیانیه‌ای اعلام کردند که «نسل امروز ایران، ادامه‌دهنده راه امام خمینی(ره)، شهید فهمیده و حاج قاسم سلیمانی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ