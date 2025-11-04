به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای وزیر خبر دارید که الان در رابطه با گرانی‌ها چه اتفاقی افتاده و قیمت حبوبات و لبنیات چه وضعیتی دارد، ساماندهی این بخش از اختیارات قانونی شما است، اما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهید.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جنابعالی رئیس هیات مقررات زدایی هستید، از ۶ جلسه‌ای که باید برگزار می‌کردید، تنها ۳ جلسه برگزار کردید. شما اختیار دارید درخصوص هر مانعی که در مسیر فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد جمع‌بندی کنید و از هیات وزیران مصوبه بگیرید. تاکنون چند مصوبه در دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و موانع کسب و کارها داشته اید.

وی افزود: شما مسئولیت هیات تامین مالی را دارید، یعنی هر مشکلی برای واحدهای تولیدی ایجاد شود متولی رفع آن هستید. آیا از وضعیت پرداخت وام اشتغال خبر دارید؟ چقدر از اختیارات وسیع که در قانون دارید برای توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید، تامین مالی، واحدها و بازارهای پولی و نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی استفاده کرده اید؟

حاجی دلیگانی گفت: جایی از یک عدد ۴۷۲۶ مجوز صادر شده از درگاه ملی گفته شده است، بررسی کنید که از ۲۲۵ مجوزی که صادر نشده مربوط به کدام پروژه‌ها است.

این نماینده دوره دوازدهم مجلس تاکید کرد: آقای وزیر آیا از وضعیت پرداخت وام ازدواج، زمین برای مسکن در جهت حمایت از خانواده‌ها و وام فرزند آوری اطلاع دارید و می‌دانید برای پرداخت یک وام ۱۰ میلیون تومانی، بانک‌ها ۳ نفر ضامن طلب می‌کنند.

