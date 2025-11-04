دشمنان با سوء استفاده از اظهارنظرهای داخلی قادر به رخنه در نظام نیستند

به گزارش ایلنا، محمد باقری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به سالروز ۱۳ آبان به‌عنوان روز استکبار جهانی گفت: دشمنان ایران اسلامی به‌خصوص رژیم جعلی اسرائیل بداند که طبق وعده الهی و فرمایش امام (ره) و مقام معظم رهبری از صحنه روزگار محو خواهند شد و این روز نزدیک است.

نماینده مردم بناب در مجلس ادامه داد: سوء‌استفاده از مطالب امثال بنده نمی‌تواند شکست‌های مفتضحانه رژیم جعلی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه را کتمان کند، اگر عرضه و قدرت داشتید ملتمسانه دنبال آتش‌بس توسط ارباب خود یعنی آمریکای جنایتکار نبودید و اگر عرضه و قدرت داشتید جنگ را ادامه می‌دادید در حالی که با زبونی و شکست را قبول کردید.

وی اضافه کرد: مطالب و اعتقادات بنده و امثال بنده درون خانوادگی است؛ بنده و امثال بنده مدیون قدم‌های مجتهدانی مانند امام (ره) و مقام معظم رهبری و مدیون خون شهدا هستیم. جلادان رژیم صهیونیستی بدانند با اختلاف‌افکنی و سوء‌استفاده از اظهارنظرهای داخلی کشور نخواهند توانست در صفوف ایران اسلامی و مسئولین کشوری رخنه و نفوذ کنند.

باقری بیان کرد: جلادین رژیم صهیونیستی بدانند ریشه انقلاب اسلامی در اعماق تاریخی این مرز و بوم و در عاشورای حسینی است؛ آیا عاشورای حسینی در ۱۴۰۰ سال گذشته کمرنگ شده است؟ هر سال و هر روز حرارت خون امام حسین در جهان بشریت بیشتر می‌شود. انقلاب اسلامی همانند عاشورای حسینی الهام‌گرفته از عاشورا است؛ انقلاب اسلامی ریشه و بنیان همه ظالمان جهان را خواهد خشکاند و این روز نزدیک‌تر است.

