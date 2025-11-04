وزارت راه و شهرسازی نسبت به مشکلات کامیون داران بی برنامه است

خبرگزاری کار ایران
طهماسبی در نطق میان دستور:

فرهاد طهماسبی،ر تذکری به وزارت راه وشهرسازی در خصوص بی برنامگی در قبال مشکلات کامیون داران گفت: بی برنامگی و بی نظمی در نوبت دهی محل دپوی بارهای کامیون ها و عدم پایبندی پیمانکاران در حوزه راهسازی و روکش آسفالت باید تجدید نظر شود چرا که جاده های سه شهرستان حوزه انتخابیه مشکلات زیادی دارد و به عنوان مثال پروژه دو بانده سازی نیریز به سیرجان با وجود تردد بالای کامیون به کندی پیش می رود و در شهرستان بختگان در جاده ها هر روز شاهد حوادث ناگواری هستیم.

به گزارش ایلنا، فرهاد طهماسبی، نماینده مردم نی‌ریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک یوم الله 13 آبان روز ملی مبازره با استکبار جهانی،روز دانش آموز و روز مبارزه با چهره واقعی استکبار گفت: با توجه به خشک سالی های پیاپی و کمبود منابع آبی و مشکلات پیش آمده برای کشاورزان  لزوم حمایت از زنجیره فرآوری یک ضرورت است اما این امر توسط وزارت جهاد کشاورزی به فراموشی سپرده شده است و اگر غیر از این است وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند.

وی افزود: امروز حوزه انتخابیه می تواند یکی از قطب های اصلی صادرات غیر نفتی در حوزه تولید انجیر و فرآورده ها باشد لذا از دولت می خواهم با حمایت از این بخش زمینه اشتغال پایدار و ارزش افزوده را فراهم کند و سازمان جنگل ها با اجرای طرح های آبخیزداری در جهت حفظ منابع آبی اقدام کند.

طهماسبی خاطر نشان کرد: نگین فیروزه ای فارس همچنان در تب بی تدبیری مدیران می سوزد و 5 شهرستان حاشیه دریاچه بختگان قربانی خشکسالی هستند و عدم تخصیص حق آبه زیست محیطی حیات منطقه را تحدید می کند و وزارت نیرو فقط نام وزارت را یدک می کشد باید با نگاه ملی به این دریاچه نگاه کند و فکری جدی برای خشکی چاه های  آب های شرب سه شهرستان کند.

